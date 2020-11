La nova deixalleria d'Hostalric, reclamada fa molts anys, entrarà en funcionament al gener

La construcció de la nova i esperada deixalleria d'Hostalric ja està en marxa i està previst que entri en funcionament el pròxim mes de gener. Així ho ha confirmat l'alcalde del municipi, Nil Papiol, qui destaca que aquest és un equipament molt «reivindicat i esperat» pels veïns i veïnes de la localitat i que suposa un pas clau per a la implantació del sistema de recollida de residus porta a porta, previst per al pròxim mes de març. «Aquest és un equipament que els ciutadans del municipi feia molts anys que reclamaven, ja que ara tenim una deixalleria mòbil que passa una vegada cada mes i s'ha de fer la recollida de mobles a domicili», explica Papiol.

El projecte de la nova deixalleria va ser adjudicat el passat mes de juliol a Excavacions Transports i Obra Pública Tarres SL per un import de 101.634 euros (amb IVA inclòs) que aporten la Generalitat de Catalunya i l'Agència de Residus de Catalunya (ACA). Actualment, la infraestructura ja s'està construint en un solar de 574 metres quadrats situat al final del carrer Pompeu Fabra dins del polígon industrial Les Pinedes.

La nova instal·lació comptarà amb diversos contenidors de gran volum i d'altres de menys capacitat destinats a materials com roba, ampolles de vidre o poliestirè; una oficina de recepció on es farà el cobrament de les taxes; una zona coberta on deixar aquells residus que es poden deteriorar si s'exposen a les inclemències meteorològiques; una àrea d'emergència per a la futura recollida porta a porta; i una tanca perimetral per impedir que es pugui accedir a la instal·lació quan estigui tancada i per evitar l'abocament incontrolat de residus, els possibles robatoris de material o altres actes vandàlics.

En aquest sentit, el batlle d'Hostalric destaca que el nou equipament suposarà una «gran millora» per al poble perquè «ajudarà a evitar» que es produeixin alguns dels abocaments il·legals que es fan actualment en contenidors i paratges naturals del municipi.

D'altra banda, Papiol també remarca que la construcció de la deixalleria era necessària per poder implantar el sistema de recollida de residus porta a porta a partir del pròxim mes de març. Un canvi de model que, segons el consistori, té l'objectiu d'incrementar les dades de reciclatge que hi ha ara en aquesta localitat selvatana, on la recollida selectiva representa només un 30% de tots els residus que es generen.

De fet, de cara a la seva implementació, l'Ajuntament ja va fer, el setembre passat, tres xerrades informatives dirigides a negocis, els representants dels blocs de pisos i gestores de finques del municipi i als veïns i veïnes. En aquests actes també hi van assistir representants tècnics del Consell Comarcal i de l'empresa de recollida comarcal Nora, SA, que és qui realitzarà el servei. Aquest sistema també s'implantarà a Sils i a Caldes de Malavella.