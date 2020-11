Empresaris del polígon de Riudellots de la Selva molestos amb la congestió de furgonetes d'Amazon

L'elevat nombre de furgonetes que reparteixen els paquets d'Amazon ha despertat molèsties entre les empreses que estan en el polígon industrial de Riudellots de la Selva. Fa uns mesos l'empresa va instal·lar-s'hi de la mà de Transports Bergé i això va comportar que arribessin més de 100 furgonetes per repartir les comandes. Els empresaris afirmen que la nau industrial no té prou espai per acollir tota la flota de vehicles i això fa que els repartidors deixin les furgonetes als aparcaments del voltant, deixant sense espai per aparcar a la resta d'empreses i treballadors. Des de l'associació de propietaris del polígon asseguren que el principal problema es produeix entre dos quarts de nou i dos quarts de deu del matí.

En aquesta hora és quan tots els conductors van a carregar els vehicles i això provoca una llarga cua de furgonetes, sobretot al carrer de l'Onyar, on hi ha la nau de Transports Bergé. Es tracta d'un carrer que habitualment ja hi ha molt de trànsit de camions i està força congestionat, però que ara encara s'han accentuat més. La cua que es genera impedeix el pas de treballadors i transportistes d'altres indústries. A més, els embossos coincideixen en l'hora d'entrada de molts altres negocis que hi ha al polígon de Riudellots dificultant l'arribada dels treballadors. A més, els empresaris lamenten les males respostes que donen alguns dels repartidors quan demanen passar.

Davant de les constants molèsties que comporta l'arribada d'aquesta empresa al polígon, els propietaris ha intentat parlar amb l'empresa de transports per buscar una solució però mai els han donat resposta. En un comunicat enviat als mitjans de comunicació creuen que és "inadmissible" que Amazon permeti aquestes pràctiques ja que "entorpeixen" l'activitat econòmica de la resta d'empreses.