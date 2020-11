La policia de Blanes multa 112 persones per trencar el confinament en set dies

La Policia Local de Blanes ha imposat 112 denúncies més per trencar el confinament nocturn i del municipi durant la darrera setmana. La majoria s'han fet durant el cap de setmana. En total, des de divendres a diumenge han aixecat 95 actes per trencar les restriccions nocturnes i del municipi durant el cap de setmana i s'han controlat 147 vehicles.

Un dels fets curiosos del cap de setmana és que la Policia Local ha multat molts conductors que anaven al municipi per l'obertura del nou centre comercial de venda de material esportiu situat a l'est de la població, al Pla Parcial Costa Brava.

Precisament per aquest motiu, un dels controls de pas que tenia muntat el cos de seguretat local estava situat molt a prop del nou establiment.

El dia de més afluència de gent fora amb vehicles en aquesta zona de Blanes i que, per tant, no feien cas al confinament perimetral va ser el divendres. Segons informa l'Ajuntament, aquest dia va ser el que més conductors, quan els aturaven, van explicar als policies que anaven a Blanes per estrenar la nova botiga.

El nombre de xofers imprudents, en canvi, va baixar una mica dissabte, diu el consistori, tot i que la Policia Local en va haver de seguir multant durant tot el dia. Aquest establiment comercial es va inaugurar aquest divendres davant d'una gran expectació de ciutadans.



Diumenge més tranquil

La situació va ser radicalment diferent el diumenge ja que el centre comercial on divendres i dissabte s'havia presentat tanta gent de fora estava tancat. Durant aquest dia, la Policia Local va aixecar actes també, però menys, i les excuses que van donar els conductors als agents de Blanes per haver trencat el confinament van ser variades. Algunes, però, cal dir que estaven justificades i acreditades tal com està estipulat en el reglament de les restriccions per la pandèmia del coronavirus.

Per poder realitzar els controls a peu de carretera, la Policia Local de Blanes es coordina amb els Mossos d'Esquadra. En situen en els principals punts d'accés al municipi. Fins al moment, en aquests controls s'han aixecat un total de 263 actes, majoritàriament als controls de carretera que es realitzen durant els caps de setmana.

En aquesta xifra no hi ha incloses les actes-denúncia que també la Policia Local ha seguit aixecant durant tots aquests mesos per l'incompliment d'una de les mesures bàsiques de protecció en prevenció del contagi del coronavirus: l'obligatorietat de dur la mascareta posada.