La Policia de Lloret investiga l'actuació d'uns agents en la detenció d'un lladre

La Policia Local de Lloret investiga la detenció d'un lladre aquest diumenge passat. Concretament, ha obert un expedient informatiu per veure si va ser congruent, és a dir, si els policies van actuar de forma convenient en funció dels fets que es van produir. El cas ha transcendit arran d'un vídeo que ha començat a circular per les xarxes socials.

Els fets es van desencadenar cap a les set del vespre de diumenge en un supermercat del carrer de Joan Baptista Llambert de Lloret de Mar. En aquest local s'hi va produir un furt, concretament, el presumpte lladre es va emportar dos cartons de vi. En el moment que volia sortir del local, segons fonts municipals, els responsables del comerç el van interceptar. A partir d'aquí el jove va sortir a fora del local juntament amb els responsables del supermercat i va començar a intimidar-los.

Arran del furt, a més, es va alertar la Policia Local, que s'hi va desplaçar amb diversos efectius. Un cop allà es van trobar el noi que estava discutint amb personal del local. En veure la policia, va començar a parlar-hi i, tot i que els policies el van intentar tranquil·litzar, aquest, com es veu en el vídeo, s'anava acostant als agents sense mantenir distàncies de seguretat i amb la mascareta mig abaixada.

En algun moment de les imatges es pot veure com el noi s'acosta encara més als policies i aquests l'intenten calmar, però els va faltant al respecte. Els diu per exemple que són uns «racistes» i «aquí al final ens barallem tots».

Finalment, el jove, amb actitud més violenta, fuig i els policies hi corren al darrere. En aquest moment és quan se'l redueix a cops de defensa, ja que presentava, segons fonts municipals, una actitud molt violenta. Les imatges d'aquesta reducció i l'actuació s'estan investigant. Tot plegat va acabar amb el jove arrestat per robatori amb violència, desobediència, resistència i atemptat contra els agents de l'autoritat. Com a resultat dels fets, hi ha dos agents ferits -amb contusions- i el jove, de 23 anys, també va ser atès en un centre sanitari. El mateix diumenge va sortir amb llibertat.



Expedient obert

El regidor de Seguretat de Lloret de Mar, Jordi Sais, assegura que estan valorant si l'actuació policial va ser l'adient. Hi ha un expedient informatiu obert i, en cas que sigui necessari, es depuraran les responsabilitats de forma interna als agents que es considerin. A priori, però, Sais assegura que l'actuació d'entrada està fonamentada perquè tot ve d'una denúncia per un furt a l'establiment. Tot, però, al final es descontrola i això és el que s'està investigant: «Si és proporcional o no».