Dos detinguts per cultivar marihuana a Lloret de Mar

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 57 anys i una dona de 56, tots dos de nacionalitat búlgara, per cultivar marihuana en una masia de Lloret de Mar. Les detencions es van produir el dijous passat després que els mossos descobrissin que en una masia de la població s'estava produint defraudació del fluid elèctric.

Els agents dels Mossos d'Esquadra van fer gestions i van comprovar que es tractava d'una casa on hi podia haver un cultiu indoor d'aquesta droga. Durant les vigilàncies, els agents de la policia autonòmica van veure que les finestres exteriors estaven gairebé sempre tancades i que hi havia dispositius de refrigeració dins d'armaris de fusta.



Tanca densa

Els Mossos d'Esquadra també van detectar una tanca perimetral molt densa que evitava veure l'interior i que als voltants de la casa se sentia una forta olor de marihuana.

El 12 de novembre, els investigadors van localitzar a la finca dues persones que podien ser les encarregades de cuidar la plantació de droga. Davant de les evidències, van entrar a l'edifici. Durant l'escorcoll de les diferents estances van trobar 1.040 esqueixos de marihuana i 240 plantes a la planta baixa, 532 plantes en diferents estadis de creixement a la primera planta, i 160 plantes més a la segona planta.

També hi van trobar aparells per optimitzar el cultiu. Entre ells, 42 làmpades, 21 ventiladors, cinc aires condicionats i tres extractors.



Busquen més implicats

L'home i la dona encarregats de cuidar la plantació van quedar detinguts com a responsables del cultiu i de la defraudació del fluid elèctric, però la investigació continua oberta per determinar si hi pot haver més persones implicades. Els arrestats, que no tenen antecedents, van quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial.