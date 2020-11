Bolca un camió carregat de pinso i talla la GI-555 a Massanes

El camió bolcat al mig de la GI-555 - Trànsit

Els serveis d'emergències han rebut l'avís de l'accident de trànsit quan passaven 38 minuts de les set del matí i ràpidament s'han traslladat a lloc els serveis d'emergència (Mossos d'Esquadra i SEM).

El vehicle ha quedat bolcat i tota la càrrega escampada al mig de la calçada, segons el Servei Català de Trànsit (SCT).

Tot i el succés, el conductor del vehicle pesant ha resultat il·lès.

Ara, segons Trànsit, el que caldrà és recollir tot el cereal que està al mig de la via i també retirar el vehicle que hi ha quedat al bell mig després d'una sortida de via. Carreteres es farà càrrec de la neteja.

Davant dels fets, el tall de la via es preveu llarg. Una carretera ja de per sí estreta i a la mínima que hi ha un accident o qualsevol incidència, fa complicada la seva situació immediata. Arran del succés es fan desviaments per l'autopista, l'A-2 i la C-35.

Aquesta via de fet és coneguda com la Segona carretera de la Vergonya per la gent de la zona per la seva gran presència de corbes.