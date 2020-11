Jutgen set acusats de segrestar un veí de Lloret durant 10 dies

L'Audiència de Girona va començar ahir a jutjar set acusats de segrestar un veí de Lloret de Mar durant 10 dies i reclamar un rescat d'1,5 milions d'euros a la seva família. Segons la Fiscalia, el captiveri va començar el 12 de juny del 2017 quan els processats es van fer passar per policies i es van endur la víctima, i es va allargar fins al dia 22, quan el van alliberar en un municipi de Toledo, on l'havien traslladat els segrestadors. Al judici, cinc dels processats han reconegut els fets i també han admès que, durant el segrest, van colpejar la víctima i li van subministrar drogues per atordir-lo. Els altres dos acusats han negat la participació en els fets. La Fiscalia sol·licita penes de fins a 25 anys i 9 mesos de presó.

Al judici, que ha començat aquest dilluns a la secció quarta de l'Audiència de Girona, cinc dels acusats han reconegut que formaven part d'un grup criminal que el 12 de juny del 2017 va segrestar un veí de Lloret de Mar i va reclamar 1,5 milions d'euros de rescat a la seva família. La declaració d'aquests cinc processats va ser molt breu i van limitar-se a contestar amb un «sí» tres preguntes de la Fiscalia: si reconeixien íntegrament els fets dels quals els acusa, si coneixien els altres acusats i si, plegats, van ordir el pla i van executar el segrest. Els altres dos acusats, per contra, han negat la seva participació en el segrest i també han negat conèixer la resta d'encausats.

Segons l'escrit d'acusació de la Fiscalia, els acusats van començar a «idear el pla» entre els mesos de maig i juny del 2017. La veu cantant la van portar dos germans, ara acusats, que van començar a contactar amb la resta de processats. Així, van decidir que, un cop aconseguissin endur-se la víctima, l'ocultarien primer en un habitatge de Catalunya i, després, el traslladarien a un altre immoble situat a Casarrubios del Monte, a Toledo. Els acusats, segons la Fiscalia, es van repartir els rols entre els encarregats de perpetrar el segrest, els responsables de custodiar la víctima, els que coordinaven els trasllats i els que desenvolupaven tasques de vigilància.

Seguint el pla, cap a les vuit del vespre del 12 de juny van interceptar la víctima quan anava en cotxe «interposant en el seu camí diversos cotxes amb llums que s'assemblaven a les utilitzades pels cossos de seguretat»: «Li van cridar 'alto, policia', li van mostrar plaques i el van encanonar amb diverses armes fins a aconseguir fer-lo sortir del vehicle». Un cop fora del seu cotxe, el van colpejar i amenaçar fins que van aconseguir fer-lo entrar a un dels cotxes que duien els segrestadors. Des d'aquí, el van portar a un immoble de Cervelló (Baix Llobregat) on, segons l'acusació pública, el van tenir retingut fins al 17 de juny, quan el van traslladar fins a un habitatge de Casarrubios del Monte. L'home va estar segrestat fins al 22 de juny, quan el van alliberar en un operatiu conjunt dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Nacional.



Lligat i drogat

Segons l'acusació pública, durant el temps de captiveri «tots els acusats van assumir, en diferents moments, tasques de custòdia de la víctima, mantenint-lo lligat i emmordassat». A més, també apunta que «amb ànim de menyscabar la seva integritat física i moral», van agredir «de manera constant» la víctima, li van propinar cops de puny, el van colpejar amb una tovallola molla i li van apropar cigarrets encesos a la pell. També l'atemorien dient-li que el matarien i que obligarien la seva filla a exercir la prostitució.Tot plegat, diu la fiscalia, va comptar amb "el coneixement i el consentiment de tots els acusats" que van "permetre aquestes agressions". Per atordir-lo i aconseguir que "estigués tranquil" li va administrar "tot tipus de drogues".

Mentre el tenien segrestat, la banda de segrestadors trucava "diàriament" a la dona o al germà de la víctima reclamant-los 1,5 MEUR i avisant que, si no pagaven el rescat, el matarien.

L'acusació pública també exposa que el grup va robar el cotxe a la víctima, així com diners, joies, dispositius electrònics i targetes de crèdit que van fer servir per pagar peatges o per treure diners.

La fiscalia els acusa a tots set de delictes de segrest amb simulació de funció pública, robatori amb violència i intimidació amb ús d'arma de foc, lesions, tracte degradant, amenaces continuades i un delicte lleu d'estafa continuada. A un d'ells, a més, li atribueix un delicte de tinença il·lícita d'armes localitzades durant una entrada i registre. S'enfronten a penes de fins a 25 anys i 9 mesos de presó i multa de 1.080 euros.

En concepte de responsabilitat civil, la fiscalia vol que paguin una indemnització de més de 84.000 euros. Segons l'acusació particular, la víctima no podrà explicar els fets davant del tribunal perquè va morir abans que el cas arribés a judici.

El judici continuarà demà a l'Audiència de Girona.