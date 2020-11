El principal repte de la Selva en matèria de reciclatge passa per introduir el porta a porta en grans municipis

El Consell Comarcal de la Selva vol introduir la recollida selectiva porta a porta als municipis més grans per tal de millorar notablement el volum de separació de residus. Si bé hi ha pobles d'interior on s'aconsegueixen taxes del 92% en la recollida, hi ha altres localitats costaneres com ara Lloret de Mar que tan sols separen un 32,15% de la brossa que generen. De fet, aquest municipi genera un 38% de la fracció de resta que hi ha en tota la comarca de la Selva. Per al consell comarcal, un exemple a seguir és el de Vilobí d'Onyar que després d'implementar el porta a porta ha aconseguit separar el 91,93% dels residus que es generen, convertint-se en el sisè municipi de tot Catalunya que més recicla. El segon, també és selvatà: Breda.

Millorar l'índex de recollida selectiva és un dels principals reptes mediambientals per a moltes localitats. Una d'elles és la comarca de la Selva, que ha de treballar amb realitats molt diferents, des de municipis amb menys de 500 habitants amb d'altres que arriben gairebé als 40.000.

Per aquest motiu, el Consell Comarcal de la Selva vol aconseguir que cada vegada hi hagi més municipis que decideixin instaurar el servei de porta a porta. El president del consell, Salvador Balliu, té clar que cal atraure "municipis grossos" cap a aquest sistema. De moment, ja hi ha quatre municipis de la comarca que han encarregat la recollida porta a porta a l'ens comarcal.

Les dades que han aconseguit en separació de residus són especialment bones. De fet, Vilobí d'Onyar és un dels municipis que va apostar per aquest sistema a mitjans de 2018. Durant el 2019, ha aconseguit separar el 91,93% dels residus que genera, convertint-se en el sisè municipi de Catalunya que més recicla.

En aquest cas, la recollida selectiva es distribueix en quatre dies, tres d'ells recullen dues fraccions. La gent deixa el seu cubell a la porta. A més, cada cubell porta un xip amb un identificador de cada propietari. D'aquesta manera, quan els escombriaires recullen els cubells, poden saber qui ha tret la fracció que toca i qui no.

Salvador Balliu ha assegurat que aquest sistema d'"identificar les escombraries" funciona bé perquè "obliga a la gent a fer-ho més bé". Per això ha assegurat que volen replicar aquest "model d'èxit" i altres "coses que funcionen" en altres municipis i adoptar-les en el porta a porta que es fa a la comarca.

Per altra banda, Breda és el segon municipi que més recicla de tot Catalunya amb el 92% de separació de residus. Aquest municipi també compta amb un sistema de recollida porta a porta. En les properes setmanes, els municipis de Caldes de Malavella, Hostalric i Sils també se sumaran a la recollida porta a porta.

Segons el conseller de Sostenibilitat del Consell Comarcal de la Selva, Joaquim Vivas, ha afirmat que el porta a porta "necessita més personal i encareix el servei", ja que es necessita més personal per recollir els cubells. Tot i així, Vivas ha destacat que després els ajuntaments "doblen el percentatge de recollida selectiva" i això incrementa "el retorn per a la matèria primera", fet que permet reduir la despesa generada.

Pel que fa a la mitjana de la Selva en matèria de reciclatge se situa lleugerament per sota de la catalana amb un 44,16% de separació de residus. Aquesta xifra es deu sobretot al pes del turisme en els municipis de costa i les dificultats per separar els residus.

Lloret de Mar és un dels pobles amb més pes de la comarca i un dels que menys recicla, fet que empitjora les xifres que aconsegueixen diversos municipis petits. En aquesta localitat costanera tan sols se separa un 32,15% dels residus. De fet, el municipi genera un 38% de la fracció de resta de tota la comarca.

Altres municipis turístics com Tossa de Mar estan millorant en separació de residus i durant el 2019 han aconseguit una taxa del 55'35%. Blanes també incrementa la recollida selectiva amb un 50,89%, essent el tercer any consecutiu que augmenta en aquesta taxa. En tot el 2019 a la comarca de la Selva s'han generat 6.492 tones menys de la fracció resta en relació a l'any passat. Això comporta un 9% menys d'aquests tipus de residus.