El judici contra els acusats de segrestar un veí de Lloret, vist per a sentència

El judici contra set acusats de segrestar un veí de Lloret de Mar (Selva) el 12 de juny del 2017, tenir-lo en captiveri durant 10 dies i reclamar 1,5 milions d'euros (MEUR) de rescat als seus familiars ha quedat vist per a sentència. La fiscalia ha rebaixat considerablement la pena que demana per als cinc processats que han reconegut els fets. Inicialment s'enfrontaven a 24 anys i 3 mesos de presó i multa de 1.080 euros i ara sol·licita que els condemnin a 6 anys i 8 mesos i que paguin multes per valor de 360 euros. Per als dos acusats que, al judici, han assegurat que no van tenir res a veure amb la banda que va orquestrar el segrest, la fiscalia manté la petició de 24 anys i 9 mesos i 25 anys i 9 mesos de presó.

Al final del judici, la fiscalia ha modificat l'acusació per a cinc dels acusats del segrest. Són els que el primer dia de judici, dilluns, van reconèixer els fets. La seva declaració a la sala de vistes de la secció quarta de l'Audiència de Girona va ser molt breu. Es van limitar a contestar amb un "sí" tres preguntes de la fiscalia: si reconeixien íntegrament els fets dels quals els acusava, si coneixien la resta d'acusats i si es van conxorxar per executar el segrest.

Tenint en compte que han admès els fets i que han consignat diners per pagar la possible indemnització a la qual els puguin condemnar, la fiscalia ha rebaixat considerablement la petició de penes. Inicialment, tots cinc s'enfrontaven a una pena de 24 anys i 3 mesos de presó i multa de 1.080 euros com a autors d'un delicte de segrest amb simulació de funció pública, robatori amb violència i intimidació amb ús d'arma de foc, pertinença a grup criminal, lesions, tracte degradant, amenaces continuades i un delicte lleu d'estafa continuada.

Ara, la fiscalia demana per a aquests cinc acusats 6 anys i 8 mesos de presó i multes per valor de 360 euros. Els hi aplica una atenuant molt qualificada de reparació del dany. Les dues acusacions particulars i les defenses dels cinc processats s'han adherit a la nova petició de condemna de la fiscalia.

L'acusació pública, per contra, manté la petició inicial de penes per als dos processats que han negat la seva participació en els fets. Un d'ells s'enfronta a 24 anys i 9 mesos de presó (perquè ja tenia antecedents per robatori) i l'altre a 25 anys i 9 mesos (perquè també l'acusen d'un delicte de tinença il·lícita d'armes). La fiscal també demana que cadascun pagui una multa de 1.080 euros per les lesions causades a la víctima.

Les defenses dels dos processats demanen l'absolució perquè consideren que no hi ha proves per condemnar-los. En el seu informe, la defensa d'un dels processats, encapçalada per l'advocat Lucas Arias Expósito, ha afirmat que l'acusació es basa en "meres hipòtesis policials que no s'han transformat en prova de càrrec": "Existeixen dubtes, sospites, hipòtesis però no proves que sustentin una condemna".

I en aquest punt, el lletrat ha exposat que no hi ha cap prova directa i que l'acusació es basa en "un sol indici", el posicionament del telèfon del processat. "I ell ja ha explicat que els seus desplaçaments des de Madrid a Catalunya i a la zona propera de Toledo eren per motius laborals o per una operació de compravenda de cotxes", ha dit l'advocat.

Deu dies de captiveri

Segons l'escrit d'acusació de la fiscalia, els acusats van començar a "idear el pla" entre els mesos de maig i juny del 2017. La veu cantant la van portar dos germans, ara acusats, que van començar a contactar amb la resta de processats. Així, van decidir que, un cop aconseguissin endur-se la víctima, l'ocultarien primer en un habitatge de Cervelló i, després, el traslladarien a un altre immoble situat a Casarrubios del Monte, a Toledo.

Seguint el pla, cap a les vuit del vespre del 12 de juny van interceptar la víctima quan anava en cotxe i el van segrestar. A Cervelló (Baix Llobregat), segons l'acusació pública, el van tenir retingut fins el 17 de juny, quan el van traslladar fins a un habitatge de Casarrubios del Monte. L'home va estar segrestat fins el 22 de juny quan el van alliberar en un operatiu conjunt dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Nacional.

Segons l'acusació pública, durant el temps de captiveri el van agredir "de manera constant", li van propinar cops de puny, el van colpejar amb una tovallola mullada, li van apropar cigarrets encesos a la pell i li van administrar drogues per tenir-lo atordit.

Mentre el tenien segrestat, la banda de segrestadors trucava "diàriament" a la dona o al germà de la víctima reclamant-los 1,5 MEUR i avisant que, si no pagaven el rescat, el matarien.