El fiscal demana 31 anys de presó per a l'acusat de matar la seva mare a Sils fa tres anys

El fiscal demana 31 anys de presó per al parricida de Sils, acusat de matar la seva mare l'any 2017. Els Mossos d'Esquadra van trobar el cos de la víctima embolicat amb plàstic en una habitació del garatge del domicili familiar de la urbanització Vallcanera el 31 d'agost del 2018. La investigació va situar el crim més de nou mesos abans, el 9 de novembre del 2017. Segons el fiscal, l'acusat va ordir un pla per acabar amb la vida de la seva mare per ocultar que havia demanat un crèdit de 13.000 euros al seu nom i per quedar-se amb la seva pensió. La fiscalia sosté que l'acusat li «va taponar les vies respiratòries fins que va deixar de respirar». L'acusa d'assassinat agreujat, falsedat en document mercantil i d'un delicte continuat d'estafa a la Seguretat Social.

Segons recull l'escrit d'acusació del fiscal Víctor Pillado, durant l'any 2017 l'acusat vivia amb la seva mare en un habitatge situat al carrer Tigre de la urbanització Vallcanera de Sils. Cap al mes de setembre d'aquell any, l'acusat va començar a «assumir una sèrie de despeses inusuals» per a les quals «no disposava de suficients ingressos». Per això, va demanar crèdits a diferents entitats de préstec de diners.

La fiscalia sosté que l'acusat va començar a planejar l'assassinat de la seva mare quan es va adonar que no podria aconseguir nous crèdits ni disposava dels diners per fer front als que ja havia contractat: «Va decidir idear un pla encaminat a obtenir ingressos econòmics regulars a càrrec de la seva progenitora materna, una decisió que comportava acabar amb la seva vida».

Abans d'executar el pla, l'acusat es va fer passar per la seva mare per signar un crèdit de 13.000 euros fent servir l'aplicació mòbil d'una entitat bancària. Uns diners que, segons el fiscal, pretenia «incorporar al seu patrimoni». A més, també remarca que va contractar el préstec sense comptar amb el consentiment de la dona.

Un cop va rebre el diners, el 3 de novembre del 2017 l'acusat va anar fins a una botiga de Girona per comprar les eines necessàries per ocultar el cos de la seva mare. L'objectiu, segons el fiscal, era «continuar incrementant els seus ingressos econòmics a càrrec de la pensió que rebia la seva mare».