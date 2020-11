L'absolen de violar, agredir, maltractar i amenaçar la parella durant tres mesos

L'Audiència va absoldre ahir l'acusat de violar, maltractar, agredir i amenaçar l'exparella durant tres mesos al domicili que compartien a Vidreres. El processat s'enfrontava a 17 anys de presó. La sentència conclou que no hi ha prou proves que permetin corroborar el relat de la dona i decantin el cas cap a una condemna. Entre d'altres, el tribunal recull que la denunciant no presentava ferides compatibles amb les agressions que va descriure i que la filla d'ella, que també vivia a la casa, tot i veure com la parella es barallava contínuament, «mai va presenciar cap agressió ni amenaça». A més, el tribunal subratlla que l'acusació tampoc va aportar testimonis que podrien haver «esclarit els fets» (com una assistent social o una psicòloga).

El cas que ara s'ha sentenciat es remunta a finals del 2016. Aleshores, acusat i víctima convivien en una casa de la urbanització Aiguaviva Parc de Vidreres. Segons sostenien les acusacions, entre octubre i desembre d'aquell any, l'acusat hauria maltractat la víctima i l'hauria arribada a forçar. Entre d'altres, al seu escrit, la fiscalia relatava que l'acusat humiliava la dona, que la va amenaçar amb un ganivet i que, en una ocasió, també la va arrossegar pels cabells fins al garatge i la va ruixar amb aigua freda. Després, l'hauria obligada a fer-li una fel·lació i l'hauria violada.



Al judici, la versió de la dona va xocar frontalment amb la del processat. Ella va explicar que l'acusat la tenia sotmesa, que la controlava, que l'amenaçava i que l'agredia.

També va relatar que, el dia que la va portar fins al garatge, també li va començar a colpejar el cap amb un biberó, i que no va aturar-se fins que va veure que li sortia sang.

Per contra, el processat va negar totes les acusacions i va dir que no sabia per què la seva parella l'havia denunciat. Davant del tribunal, va explicar que la parella havia mantingut una relació «normal», però que progressivament s'havia anat distanciant –aquí, les discussions eren constants- fins que van decidir separar-se.