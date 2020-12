Detenen a Blanes un traficant de drogues acusat també de violència masclista i tinença il·lícita d'armes de foc

La Policia Local de Blanes va detenir dimecres un home de 35 anys acusat de maltractaments en l'àmbit de la llar, detenció il·legal, agressió sexual amb penetració, tinença il·lícita d'armes de foc i un delicte contra la salut pública. El detingut ha ingressat a presó sense fiança aquest matí.

Els fets van tenir lloc a primera hora del matí del passat dimecres 2 de desembre. La Policia Local de Blanes va rebre la trucada d'un veí pels voltants del barri de Ca la Guidó, que s'havia trobat una noia espantada i amb clars signes d'haver estat maltractada, que demanava ajuda.

La víctima va explicar als agents que la seva parella sentimental s'havia posat violent la tarda anterior, arran d'una trucada d'un altre noi. La noia va relatar que l'havia estat colpejant i maltractant físicament, així com amenaçant-la amb una arma de foc que no tenia munició, des de la 1 de la matinada fins a 2/4 de 7 del matí, quan va poder escapar.

Seguidament, la Policia es va adreçar fins a l'habitatge ocupat il·legalment on es trobava l'agressor, en una zona boscosa de Ca la Guidó, on va ser detingut.

Després del reconeixement mèdic, la víctima va anar a la prefectura de policia, on va relatar detalladament els maltractaments que havia rebut durant hores, així com que la seva parella es dedicava al tràfic de drogues.



Material decomissat valorat en 150.000 €

Arran d'aquesta declaració, es va demanar poder entrar al domicili del detingut. La titular del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 5 de Blanes va autoritzar una entrada i escorcoll conjunta de la Policia Local de Blanes i la Unitat d'Investigació dels Mossos d'Esquadra per la gravetat dels delictes.

L'entrada i escorcoll es va produir a la tarda, en presència del mateix detingut, el seu advocat defensor i una lletrada de l'administració de justícia del Jutjat de Blanes, que va aixecar acta de tota l'operació. Durant aquesta, els agents van decomissar una gran quantitat de drogues de tota mena, així com diners en metàl·lic i una arma de foc, la que presumptament va utilitzar el detingut per amenaçar de mort la víctima.

Al cotxe del detingut és on es va trobar el gruix més gros de droga. En total, es van decomissar 6.132 pastilles d'speed i èxtasis; una roca de 1'565 Kg. de metamfetamina encara per tallar, 10 grams de cocaïna en petites bosses preparades per vendre-la, 117 grams de cogolls de marihuana, estris pel tràfic de drogues i venda al detall, així com l'esmentada arma de foc i munició. El preu de venda al públic estimat de la quantitat de droga decomissada s'estima que volta els 150.000 €.