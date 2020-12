La Generalitat cedeix a Anglès tres trams de carretera perquè siguin urbans

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, i l'alcaldessa d'Anglès, Àstrid Desset, han firmat aquest divendres un conveni per a la cessió de tres trams de carreteres i la seva integració en la vialitat urbana.

La Generalitat traspassarà al govern municipal sectors de les travessies de la C-63, GI-542 i N-141z, ja que han perdut o perdran la seva funcionalitat de carretera.

En aquest acte de firma, Calvet ha anunciat que les obres de la variant de la C-63 "estan a punt de començar" i que aquesta infraestructura, amb una inversió de més de 21 milions d'euros, "és un projecte important, d'estructura bàsica del territori".

El traspàs del tram de la C-63 s'emmarca en l'obra impulsada per la Generalitat per construir una variant per l'est d'Anglès per evitar la circulació de pas per l'interior del nucli urbà.

Aquesta via connectarà amb l'N-141, mesurarà 1,6 quilòmetres i tindrà una calçada de dos carrils de 3,5 metres d'amplada, una de mitjana d'un metre i vorals d'aquesta mateixa mida.

Aquesta actuació també inclou un conjunt de millores per millorar el ferm de la travessia urbana de la C-63 mitjançant un tractament previ i l'estesa d'una capa de paviment fonoabsorbent.

Calvet ha posat en relleu que la nova infraestructura permetrà alleugerir l'interior del nucli urbà d'un bon nombre de vehicles. D'ells, un significatiu percentatge són pesats.

"Com a Govern, hem de crear les condicions que permetin crear equitat territorial, que és equitat social. Creant aquestes condicions, que els camions passin per les variants i els carrers siguin per al poble, aconseguim que hi hagi qualitat de vida", ha manifestat el conseller.

Territori iniciarà pròximament les obres de la nova variant, que tindran un termini d'execució de 24 mesos, una inversió de 21,6 milions d'euros i connectarà la C-63 i l'N-141e, evitant el pas per l'interior del nucli urbà.

Actualment, el recorregut de la C-63 en el tram comprès entre Anglès i Santa Coloma de Farners assumeix uns 6.000 vehicles diaris de mitjana, amb prop d'un 7 per cent de pesats, i l'N-141e, al primer d'aquests municipis, n'absorbeix uns 9.500.