Rodes de reconeixement per identificar els mossos implicats en la trama de narcotràfic de Santa Coloma de Farners

Rodes de reconeixement per identificar els Mossos d'Esquadra suposadament implicats en la trama de tràfic de marihuana de Santa Coloma de Farners. El traficant delator, que va destapar la presumpta xarxa de corrupció policial, i dos treballadors de la deixalleria han reconegut quatre dels agents investigats. Les rodes de reconeixement s'han fet a la comissaria, fent una excepció a l'ordre d'allunyament decretada pel jutjat d'instrucció 1 i confirmada per l'Audiència de Girona segons la qual els policies arrestats no es poden apropar a menys de 300 metres de les dependències dels Mossos.

La Divisió d'Afers Interns (DAI) dels Mossos d'Esquadra va desplegar un operatiu el 3 de setembre que es va saldar amb la detenció de cinc persones, tres d'ells Mossos d'Esquadra, per la seva suposada implicació en una trama de tràfic de marihuana.

Segons la investigació, els policies desviaven part de la marihuana decomissada i falsificaven atestats per fer veure que l'havien portat a destruir. Aleshores, conxorxats amb traficants, la tornaven a posar en circulació.

L'endemà de les detencions, els arrestats van passar a disposició del jutjat d'instrucció 1 de Santa Coloma de Farners, que va decretar l'ingrés a presó dels tres mossos –un caporal i dos agents- i del quart arrestat.

Les defenses, encapçalades pels lletrats Carles Monguilod, Benet Salellas i Manel Mir, van recórrer les interlocutòries de presó. El 20 d'octubre, l'Audiència de Girona va estimar els recursos i va ordenar que sortissin en llibertat, dos dels mossos sota fiança de 20.000 i 15.000 euros. L'Audiència va imposar als mossos compareixences setmanals al jutjat, els hi va retirar el passaport i va confirmar l'ordre d'allunyament de la comissaria i la prohibició de comunicar-se amb companys.

Aquest divendres han fet una excepció a l'ordre d'allunyament i el caporal i un dels agents han tornat a la comissaria de Santa Coloma de Farners a les rodes de reconeixement perquè dos treballadors de la deixalleria els identifiquessin com els policies que el dia 2 de setembre van dur una bossa a destruir.

Aquesta acció va ser la que va fer esclatar l'operatiu per detenir-los. Segons la investigació, la DAI va saber que els agents tenien intenció d'endur-se part dels 160 quilos de marihuana que havien intervingut agents de trànsit en una actuació. La droga estava dipositada en un camió-contenidor a l'exterior de la comissaria.

El caporal i un dels agents van anar a buscar cinc bosses de la droga, un moviment que va quedar enregistrat per les mateixes càmeres de videovigilància de la comissaria. Després, segons la vigilància, la van dur a casa de l'altre agent. Més tard, segons la investigació, van dur la droga a un domicili del quart investigat (un veí de la població que no és mosso).

Aleshores, segons la investigació, el caporal i l'agent van dur un sac a la deixalleria. La DAI va intervenir l'única bossa que hi havien dut i, a dins, hi havia les altres bosses ja buides i ni rastre de la marihuana.

Els treballadors de la deixalleria han identificat a la roda de reconeixement el caporal i l'agent.

Una altra roda de reconeixement que hi ha hagut aquest divendres ha estat perquè el traficant delator –que va denunciar el cas de suposada corrupció policial- identifiqués dos mossos que, segons va declarar al jutjat, solien anar amb el caporal quan ell hi feia tractes anteriors a l'inici de la investigació de la DAI. El jutjat també va acabar citant com a investigats aquests dos agents el 9 d'octubre.

El delator, acompanyat del seu advocat Joan Pere Zapata, els ha identificat. El jutjat també va acabar imputant aquest traficant per la seva suposada implicació en la trama de narcotràfic.