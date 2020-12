Rodes de reconeixement per identificar els mossos implicats en la trama de narcotràfic de Santa Coloma de Farners

Rodes de reconeixement per identificar els Mossos d'Esquadra suposadament implicats en la trama de tràfic de marihuana de Santa Coloma de Farners. El traficant delator, que va destapar la presumpta xarxa de corrupció policial, i dos treballadors de la deixalleria han reconegut quatre dels agents investigats. Les rodes de reconeixement s'han fet a la comissaria, fent una excepció a l'ordre d'allunyament decretada pel jutjat d'instrucció 1 i confirmada per l'Audiència de Girona segons la qual els policies arrestats no es poden apropar a menys de 300 metres de les dependències dels Mossos.