Suspenen de sou i feina dues mosses d'esquadra que van vexar i qüestionar una menor violada

La policia catalana ha suspès de sou i feina dues mosses d'esquadra que van riure, van vexar i van qüestionar una jove menor d'edat que havia acudit a comissaria per denunciar que havia estat violada per dos homes.

Tal com ha avançat el diari ARA i han confirmat a Efe fonts de la policia catalana, les dues mosses han estat suspeses de les seves funcions -no s'ha concretat per quant temps- després que se'ls obrís un expedient disciplinari pels fets, que van succeir al juny de 2019 en una comissaria del Maresme.

A causa del tracte rebut durant la seva declaració, la víctima va decidir posar una queixa, el que va propiciar que la divisió d'afers interns analitzés el que havia passat i decidís finalment sancionar les mosses per la seva actitud.

L'episodi es remunta a l'estiu de l'any passat, quan una noia, llavors menor d'edat i acompanyada de dues amigues, va denunciar que havia estat violada dos dies abans per dos homes a la sortida d'una discoteca de Blanes (Selva).

No obstant això, les agents que la van atendre van qüestionar la credibilitat de la seva narració, al temps que es van mofar del que li havia passat.

"Si vas borratxa passen aquestes coses", "si ets capaç de 'perrear', has de ser capaç de defensar-te", "si t'haguessin violat, vindries histèrica, estirant-te els cabells i molt més afectada" o "la teva narració dels fets no és creïble. On tens els blaus que mostren que has estat forçada" van ser algunes de les frases que li van deixar anar les policies.

Davant la impossibilitat de presentar la denúncia, la jove va tornar a casa, però quan la seva mare es va assabentar del que havia passat, la va acompanyar a l'Hospital de Calella (Maresme), on li van fer proves de transmissió sexual i una patrulla li va prendre declaració.

A l'endemà, va denunciar finalment la violació en una altra comissaria, on va aconseguir identificar els seus presumptes violadors gràcies al fet que la nit dels fets havien compartit els respectius perfils d'Instagram.