L'alcalde de Lloret de Mar, Jaume Dulsat, encapçalarà les llistes del PDeCat a Girona en les eleccions del 14-F

L'alcalde de Lloret de Mar, Jaume Dulsat, serà el cap de llista del PDeCat a les comarques de Girona en les properes eleccions previstes pel 14 de febrer. Dulsat, que actualment també és diputat provincial, ha rebut el suport del 91% de la militància del partit nacionalista, que ha ratificat així la candidatura de l'actual batlle de Lloret.

En contra de la de Dulsat només hi ha votat un 2% dels associats mentre que un 7% s'ha abstingut, en una votació que s'ha hagut de fer de manera telemàtica per les restriccions de la covid. Des del 13 de juny de 2015 és alcalde de Lloret de Mar i diputat provincial a la Diputació de Girona, on exerceix com a vicepresident del Patronat de turisme Girona – Costa Brava.

· Consulta tota la informació sobre les eleccions del 14-F