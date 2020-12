Presó sense fiança per traficar amb drogues i maltractar la parella a Blanes

El jutjat de Primera Instància 5 de Blanes va decretar ahir l´ingrés a presó sense fiança per un home de 35 anys i veí de Blanes acusat de maltractaments en l´àmbit de la llar, detenció il·legal, agressió sexual amb penetració, tinença il·lícita d´armes de foc i un delicte contra la salut pública. Agents de la Policia Local de Blanes van detenir l´acusat el dimecres al matí, i a la tarda van efectuar l´entrada i escorcoll del seu domicili.

Els fets es remunten a una trucada a la Policia Local per part d´un home que havia trobat la parella sentimental de l´acusat amb signes d´estrès i agitació. Després de comprovar que la identitat de l´home coincidia amb el nom facilitat per la víctima, la Policia Local el va detenir per maltractaments en l´àmbit de la llar. Un cop en seu policial, la víctima va explicar que el detingut es dedicava al tràfic de drogues de tota mena –cocaïna, amfetamines, meta-amfetamines i marihuana-, i que guanyava molts diners perquè rebien molts compradors a la casa que ocupaven. Els agents van decomissar una gran quantitat de drogues de l´habitatge, així com diners en metàl·lic i una arma de foc. Amb tot, els agents també van registrar el cotxe propietat del detingut, un turisme on es va trobar el gruix més gran de droga.

En total, es van decomissar 6.132 pastilles d´speed i èxtasis; una roca d´1´565 Kg. de cristal (metamfetamina) encara per tallar, 10 grams de cocaïna en petites bosses preparades per vendre-la, 117 grams de cogolls de marihuana, estris pel tràfic de drogues i venda al detall, així com l´esmentada arma de foc i munició. El preu de venda al públic estimat de ladroga decomissada volta els 150.000 €.