Els alcaldes de la Selva demanen una reunió amb Marlaska per tractar les ocupacions vinculades a la marihuana

Els alcaldes de la Selva han demanat formalment a través del Consell Comarcal una reunió amb el ministre de l'Interior Fernando Grande-Marlaska per tractar el tema de les ocupacions que van vinculades al cultiu de marihuana. El president de l'ens, Salvador Balliu, explica que es tracta d'un problema "creixent" i assenyala que "no pot ser" que es conegui els municipis de la comarca com a "grans productors" d'aquesta droga. Per això, reclama canvis legislatius per evitar que els traficants s'instal·lin en cases de segona residència en alguna de les moltes urbanitzacions amb les que compten els municipis de la comarca. "Ara ja anem a dalt de tot. Els polítics estan per legislar per a la gent que segueix les normes", remarca Balliu.

La problemàtica per les ocupacions de cases de diversos municipis de la Selva per instal·lar plantacions de marihuana ha arribat al Ministeri de l'Interior. I és que els alcaldes, farts d'aquesta problemàtica, han tirat pel dret i han fet arribar una carta a través del Consell Comarcal per tal que Fernando Grande-Marlaska els atengui. L'objectiu és tractar un tema que adverteixen que "ve de lluny" i que s'ha agreujat els darrers mesos. Tot i que encara no han obtingut resposta, el president del Consell Comarcal, Salvador Balliu explica que els diputats que estan al Congrés segueixen pendents del tema i esperen poder trobar-se amb Marlaska fer el més aviat possible.

La voluntat per part dels batlles de la Selva és un canvi en la legislació per tal de dissuadir "les grans màfies" que ocupen cases d'urbanitzacions de la comarca. Balliu lamenta que tot plegat fa que, a ulls dels Mossos i d'altres institucions, se'ls vegi com "uns grans productors de marihuana" i per això, aposta per modificar i endurir la llei.

"Nosaltres estem per treballar, legislar i controlar les situacions i ho hem de fer per a la bona gent. El problema és que en aquest cas la Justícia va a favor del dolent", remarca el president del Consell Comarcal de la Selva.



Mou molts diners

Balliu explica que els darrers mesos han vist com la problemàtica "ha anat a més" i assenyala que "n'estan farts". A més, explica que cada vega es troben amb instal·lacions de droga més sofisticades com subterranis plens de cultiu. "És un negoci molt beneficiós i que realment mou molts diners", remarca.

El president del Consell i alcalde de Caldes de Malavella explica que majoritàriament són màfies de tota Europa i en especial des de França, per una qüestió de proximitat. "Això no pot ser. Aquí s'ha de fer alguna cosa", explica Balliu.



Problemes amb els veïns

Un dels principals problemes que genera l'ocupació de d'habitatges pel cultiu de maria és el malestar que hi ha entre els veïns de la zona, que veuen com aquestes màfies punxen la llum del carrer. Això fa que en ocasions salti en les cases d'aquells propietaris que sí que la paguen.

"Hi ha amenaces amb els veïns i mala convivència. Molta gent et ve i et diu que li han ocupat una casa al davant i cada vegada que surten ho fan amb por", lamenta Balliu, que les diferencia de les ocupacions per part de persones vulnerables i que no tenen recursos. Un tipus d'ocupació que el president del consell explica que sí que les tenen controlades i que "són una altra qüestió".

En aquest sentit, Balliu explica que les ocupacions "per necessitat" s'estan atenent i són un tema que no es pot barrejar amb les que tenen a veure amb el cultiu i tràfic de marihuana.