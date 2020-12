La Policia Local de Blanes aixeca 64 actes per incompliments Covid i controla 1.128 vehicles des de divendres

La Policia Local de Blanes ha aixecat 64 actes per incompliments Covid i ha controlat 1.128 vehicles des de divendres.

Aquestes denúncies s'han imposat en els controls que fa el cos a peu de carretera i que tenen com a objectiu comprovar el compliment de dues de les mesures de prevenció de l'expansió de la Covild-19. Es tracta de mantenir el confinament municipal des del divendres a les 6 del matí fins al dilluns a la mateixa hora, i els confinaments nocturns diaris.

Des de l'inici de les restriccions de mobilitat -el 30 d'octubre- el cos policial ha imposat 504 denúncies i ha controlat prop de 4.000 vehicles.

Per comprovar el compliment de les mesures sanitàries per combatre la COVID, els policies efectuen controls aleatoris en diferents punts del municipi, i el cap de setmana el cos municipal es coordina amb els Mossos d'Esquadra per abastar tots els possibles punts d'entrada i sortida a Blanes.

En aquesta ocasió, aquest cap de setmana ha estat el que ha precedit el pont d'avui dilluns, ja que demà dimarts és festiu.

De tots tres dies, segons informa l'ajuntament, el què ha registrat una major activitat ha estat el divendres pel que fa al nombre de vehicles controlats. Mentre que en canvi va ser ahir diumenge quan es van haver d'aixecar un nombre major d'actes-denúncia per haver incomplert al confinament municipal i/o nocturn.

Concretament, divendres es van identificar 668 vehicles i es van aixecar 19 actes; dissabte: 329 vehicles i 13 actes, i aquest diumenge: 131 vehicles i 32 actes.



504 actes aixecades

Fins al moment, el total d'actes aixecades per la Policia Local de Blanes per l'incompliment del tancament municipal i el confinament nocturn és de 504. Per la seva banda, des del 30 d'octubre fins al 22 de novembre s'han identificat els ocupants d'un total de 3.947 vehicles.

