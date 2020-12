Cau una banda que enviava marihuana a tot Europa des de la Selva

tràfic internacional de droga. La Selva era l´epicentre de la banda desmantellada per la Policia Nacional. 1 Un dels camions utilitzats per transportar la marihuana. F

2 La droga estava oculta en sacs de pinso per a animals. F

3 També es van intervenir armes i diners en metàl·lic. F

La Policia Nacional ha desmantellat una organització dedicada al tràfic internacional de marihuana amb epicentre a la comarca de la Selva. En total ha detingut 13 persones, entre elles el capitost que dirigia l´organització des de Lloret de Mar. Vuit dels arrestats han ingressat a presó preventiva.

Entre els detinguts també hi ha un electricista de confiança de la banda que, a canvi de 15.000 euros, s´encarregava de muntar els complexos sistemes elèctrics de les plantacions indoor. Segons han descobert els investigadors, la banda també utilitzava una nau ubicada al polígon industrial de Vidreres per emmagatzemar la droga, tant la collida en les seves pròpies plantacions com la que adquirien a tercers.

Per a la distribució de la droga a la resta d´Europa utilitzaven camions on ocultaven l´estupefaent i que, com a mesura de seguretat del carregament, eren escortats per dos vehicles i un altre camió llançadora per detectar la presència policial. Els agents van interceptar dos d´aquests camions, en aquest cas al seu pas per la Jonquera, van detenir els dos xofers i van localitzar més de 180 quilos de cabdells de marihuana ocults en sacs de pinso de gossos. La càrrega hauria estat preparada a la nau de Fogars de la Selva.

Durant l´operació policial realitzada al novembre, els agents del CNP van practicar cinc escorcolls en domicilis i locals de Vidreres, Fogars, Tordera i Lloret. En aquests hi van intervenir diverses armes de foc, una ballesta, més de 99.000 euros en efectiu, set vehicles d´alta gamma i un vaixell. Als detinguts se´ls investiga com a presumptes autors d´un delicte contra la salut pública, pertinença a grup criminal, tinença il·lícita d´armes, i defraudació de fluid elèctric.

La investigació va començar el passat mes de febrer, quan els agents van detectar dos habitatges unifamiliars, situats en una urbanització de Fogars de la Selva, on se sospitava que s´estava fent algun tipus de cultiu de substàncies estupefaents.

Després de les primeres indagacions, els agents del CNP van poder constatar l´elevat consum de llum en els dos domicilis, una electricitat que no comptabilitzaven els comptadors -estava punxada. Això els va certificar que podia haver-hi el muntatge o algunes plantacions de marihuana.

Durant la investigació, els policies també van detectar que la banda criminal utilitzava una nau ubicada al polígon industrial de Vidreres per emmagatzemar la droga, tant la collida en les seves pròpies plantacions com la que adquirien a tercers. En aquest punt de la Selva, els delinqüents feien la preparació de droga per després distribuir-la a la resta d´Europa utilitzant camions de transport internacional on era ocultada entre la càrrega.

En aquesta zona, els agents van detectar molt moviment de persones i vehicles. Però hi havia una persona que sempre estava a la nau quan hi havia un carregament important. Aquest home dirigia les operacions, i els agents al final el van poder identificar com a màxim responsable de la trama.

Les plantacions gestionades per l´organització eren cuidades per parelles de ciutadans reclutats entre compatriotes que, sota la falsa aparença de famílies, intentaven passar desapercebudes. Els habitatges es localitzaven principalment en urbanitzacions de la Selva i de la Costa Brava.

Els integrants de l´organització desmantellada a la Selva prenien mesures de seguretat excepcionals perquè els carregaments de droga no fossin descoberts per la policia i utilitzaven vehicles llançadora amb aquest objectiu.