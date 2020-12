Crítiques a la decoració d’una rotonda a Caldes

El Jovent Republicà de Caldes de Malavella van denunciar ahir que l´equip de govern municipal, liderat per Salvador Balliu, «vol malgastar 95.000 €» en plena pandèmia per decorar una rotonda. Les joventuts republicanes consideren que aquests diners «es podrien invertir en mesures molt més urgents per combatre els efectes de la crisi sanitària i econòmica».

En una roda de premsa celebrada ahir, van demanar al govern municipal una rectificació. Jovent Republicà ha comptat amb el suport dels grups municipals d´Esquerra Republicana, Som Caldes i Caldes en Comú.

El ple del passat dilluns 30 de novembre va licitar el projecte d´arranjament de la rotonda de la carretera de Llagostera, malgrat els vots en contra de tota l´oposició d´esquerres (Esquerra Republicana, SOM i Caldes en Comú). El 2019 es van pressupostar 75.000 € per a la construcció d´una «font amb llumetes». «Aquest any, en plena pandèmia, no només han tirat endavant la construcció, sinó que han augmentat la partida amb 20.000 € més per una escultura banyant-se dins la font.», van assegurar.