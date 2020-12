L'exsecretària municipal d'Amer accepta 2 anys de presó per embutxacar-se 26.822,26 euros

L'exsecretària municipal d'Amer (Selva) ha esquivat el jurat popular i ha acceptat una condemna de 2 anys de presó per haver-se embutxacat 26.822,26 euros de diners públics per cobrir un "deute personal" l'any 2009. El judici havia de començar aquest dimecres però la fiscalia, l'acusació particular i la defensa han arribat a un acord 'in extremis'. La processada ha reconegut els fets i l'Audiència de Girona l'ha condemnat per un delicte de malversació de diners públics. Haurà de tornar els diners que va desviar per cobrir les despeses processals que li va imposar el Tribunal de Comptes per actuar "amb temeritat i mala fe" quan va demandar diversos membres del govern local. L'exsecretària no haurà d'entrar a presó.