Tres anys de presó per als dos acusats del tiroteig de Riudarenes

L'Audiència de Girona ha condemnat a 3 anys de presó cadascun els dos acusats d'assaltar una casa de la urbanització Can Fornaca de Riudarenes (Selva) armats amb dues pistoles, obrir foc i ferir dues persones la nit el 7 de juny del 2018. Els acusats s'enfrontaven inicialment a una pena de 21 anys com a suposats autors de delictes d'assassinat en grau de temptativa, lesions i tinença il·lícita d'armes. La fiscalia i la defensa, encapçalada pel lletrat Sergio Noguero, han arribat a una conformitat i el tribunal ha condemnat els acusats per lesions amb instrument perillós i per dur armes sense tenir llicència. Els processats, que han reconegut els fets, no entraran a presó amb la condició de no delinquir durant 5 anys.