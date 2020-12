Nylstar dona a Blanes 5.500 mascaretes per als escolars

L'empresa tèxtil Nylstar de Blanes (Selva) ha donat 5.500 mascaretes antivirals i reciclables als escolars del municipi. Es tracta de les mascaretes que la companyia ha creat recentment i que tenen una durada de tres mesos –suporten uns 100 rentats-. La particularitat que tenen és que el fil amb què estan fetes elimina i bloqueja la proliferació de virus, bactèries i fongs. I això s'aconsegueix introduint molècules de plata a les fibres en el mateix moment de fabricar-les. És a dir, que la protecció no s'aplica un cop el teixit ja està fet, sinó que hi és intrínseca.

Les mascaretes que s'han lliurat als escolars d'educació obligatòria –des de primària fins a ESO- estan fabricades a 100% amb el seu teixit Meryl Skinlife Force, que compta amb una tecnologia de protecció antiviral permanent. Això permet una protecció completa davant de la proliferació de bacteris, virus i fongs en el teixit. Un detall important tenint en compte que les mascaretes convencionals no inhibeixen aquesta proliferació i alliberen microfibres que s'escampen per l'aire.

El teixit fabricat a Nylstar compta amb una tecnologia pròpia basada en l'ocupació de ions de plata que s'insereixen en la matriu del teixit. Gràcies a aquesta tecnologia el teixit també elimina qualsevol tipus d'olor, i pot rentar-se fins a 100 vegades, sense que perdi les seves propietats. A més, com que és 100% reciclable i sense acabats químics, afavoreix l'economia circular.

Després el materia es pot recollir i reciclar a la mateixa fàbrica per generar productes similars. Amb aquest objectiu, s'ha creat un servei que se n'encarrega.

L'empresa ha entregat les caixes amb les 5.500 mascaretes en un acte a la fàbrica aquest dijous al matí i l'Ajuntament s'ha encarregat de la seva distribució en els deu centres de primària, els tres instituts públics, les dues escoles concertades i l'escola d'educació especial Ventijol.



Una estrena relació amb el municipi

L'alcalde del municipi, Àngel Canosa, ha agraït la donació de l'empresa i ha assegurat que l'acció "no fa sinó refermar les excel·lents relacions que tenim amb aquesta factoria". "Nylstar és un innegable lligam històric amb la nostra vila, ja que bona part de les famílies blanenques hi van treballar, sobretot durant la segona meitat del segle XX", ha dit.

Per la seva banda, el CEO de Nylstar, Alfons Cirera, ha dit que per a ells és "un orgull poder col·laborar en la lluita contra la covid-19 amb aquestes mascaretes que protegiran de manera 100% efectiva als nens i nenes de Blanes".