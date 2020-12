Protesta per l'acomiadament massiu dels treballadors de dos hotels de Lloret de Mar

Una cinquantena de treballadors dels hotels Monterey i Roger de Flor de Lloret de Mar (Selva) s'han concentrat aquest divendres al matí per protestar contra els acomiadaments que vol fer la direcció de tota la plantilla. En el cas de l'hotel Monterey, els membres del comitè d'empresa estan negociant que la direcció es quedi amb una part dels vuitanta treballadors que té. Per altra banda, la direcció del Roger de Flor ja ha comunicat als 28 treballadors que prescindeix del seus serveis. Els serveis jurídics de CCOO ja estan estudiant aquest cas, ja que segons els portaveus sindicals, no hi ha hagut "cap negociació" amb el comitè d'empresa, malgrat que a la carta enviada a la plantilla la direcció afirma que sí.