Blanes reparteix cartes als Reis amb vals de 10 euros per donar suport al comerç local

L'Ajuntament de Blanes (Selva) repartirà 3.400 cartes als Reis entre els infants del municipi amb un val de 10 euros al final de tot per tal que els Reis d'Orient els retallin i els gastin en comerços del municipi. Amb aquesta campanya, titulada 'Carta als Reis', el consistori vol donar suport a les botigues del municipi per superar les dificultats econòmiques que els ha generat la pandèmia. L'Ajuntament entregarà una carta a cada nen d'entre 3 i 12 anys que estudiï en una de les escoles de Blanes. A més, hi ha un missatge de l'alcalde que també explica el funcionament de la campanya. Els cupons es podran bescanviar en els comerços entre el 17 de desembre i el 5 de gener.

Els infants d'entre 3 i 12 anys de Blanes (Selva) rebran els propers dies una carta als reis una mica diferent a la resta. Es tracta de la carta que ha preparat l'Ajuntament en què al final de l'espai que tenen els nens per escriure la llista de regals que volen hi ha un val de 10 euros per gastar a les botigues del municipi. Es tracta d'una campanya que ha iniciat aquest dimarts el consistori blanenc per donar suport al comerç local.

L'Ajuntament de Blanes ha aprofitat que durant les festes de Nadal es genera una despesa extraordinària i ha impulsat la campanya 'Carta als Reis' amb aquest xec on es regalen 10€ perquè els Reis d'Orient comprin els regals a les botigues del municipi amb aquest descompte dels 10€ finançats per l'ens local.

La carta es repartirà a tots els centres educatius que hi ha al municipi per tal que arribi als 3.400 infants d'entre 3 i 12 anys que hi ha. A banda de la carta i del val, també hi haurà un missatge de l'alcalde de la població explicant als Reis com funciona la campanya i com es podrà bescanviar el xec regal.

La previsió és que el val es pugui fer servir per a qualsevol compra que es faci entre el 17 de desembre i el 5 de gener en els més de 400 establiments adherits a la campanya. De moment hi ha botigues de regals, de roba, joieries, floristeries i també establiments d'alimentació.

Per altra banda, l'Ajuntament ha instal·lat una bústia gegant davant de l'edifici de l'Ajuntament de Blanes per tal que els infants de Blanes puguin enviar la seva carta als Reis.

Els comerços tenen temps per adherir-se a la campanya fins el proper dilluns 21 de desembre, i perquè les famílies sàpiguen quins establiments en formen part, s'identificaran amb el cartell oficial 'Regala Reis a Blanes' amb el nom del comerç personalitzat. D'altra banda, també es pot consultar telemàticament el llistat d'establiments adherits a l'adreça www.regalareis.blanes.cat

El val de 10€ inclou un codi alfanumèric únic i irrepetible per impedir que es pugui duplicar o falsificar. Per validar-lo, des dels comerços adherits a la campanya accediran a una plataforma web amb un usuari i una contrasenya que es proporcionarà des de l'Ajuntament de Blanes abans que comenci la promoció. La plataforma web registrarà tots els cupons validats als establiments, de manera que aquell val en concret ja no es pugui tornar a utilitzar. També es generarà una remesa bancària perquè a partir de l'11 de gener el consistori els faci l'ingrés corresponent.