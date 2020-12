L'Aliança d'Anglès recupera l'estrella amb la il·lusió d'un projecte familiar renovat

El restaurant l'Aliança d'Anglès (Selva) ha recuperat l'estrella Michelin sis anys després però amb un projecte familiar renovat amb la incorporació del cuiner Àlex Carrera com a cap de cuina. La cap de sala, Cristina Feliu, ha assegurat que aconseguir aquesta estrella els fa una "especial il·lusió", ja que segueix el legat del seu pare, que va morir el 2013. Aquesta pèrdua va provocar el tancament del restaurant i la pèrdua de l'estrella Michelin. Un any després, la Cristina Feliu va reobrir el local amb la seva germana i el seu oncle i no va ser fins el 2019 que Àlex Carrera es va incorporar a la cuina de l'Aliança. La recuperació de l'estrella Michelin ja ha generat un allau de trucades al restaurant per aconseguir una taula.