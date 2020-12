Blanes demana a Endesa que resolgui els talls de llum que pateix el municipi

L'alcalde de Blanes, Àngel Canosa, ha enviat una carta a Endesa pels talls de llum continuats que el municipi està patint en els darrers dies i en diferents franges horàries. Des del consistori asseguren que han afectat pràcticament tots els veïnats –majoritàriament, amb interrupcions de curta durada- i reclamen solucions a la companyia elèctrica. La situació ha afectat alguns negocis com comerços, bars, restaurants i altres establiments que no només han hagut d'interrompre l'activitat quan hi ha hagut el tall sinó que també han hagut de lamentar pèrdues en neveres i congeladors.