Lloret preveu recuperar la «normalitat» del sector turístic a finals de l'any vinent

Lloret de Mar preveu registrar un 75% de l´activitat del 2019 a partir de la primavera de l´any que ve. Durant l´última trobada virtual que el Club d´Economia de Lloret ha organitzat enguany i que va tenir lloc ahir, l´alcalde, Jaume Dulsat, es va mostrar optimista i va afirmar que el 2021 «serà l´any de la recuperació» i que preveuen que el 2022 es puguin tornar a les xifres d´abans de la pandèmia. Segons l´alcalde, mercats cabdals per Lloret de Mar com el britànic ja s´estan reactivant i els turistes centreeuropeus tenen intenció de tornar al municipi de seguida que les lleis ho permetin.

En el transcurs del col·loqui, Dulsat va anunciar noves ajudes per al sector, com una injecció de 250.000 euros als allotjaments turístics, en els quals també s´inclouran els habitatges d´ús turístic. Aquestes subvencions, que se signaran aquesta mateixa setmana, tenen la voluntat de promoure l´ocupació i la generació de llocs de treball.

Durant la intervenció, Dulsat va presentar algunes de les principals accions que el consistori desenvoluparà al llarg de l´any vinent, amb un pressupost de 74 milions d´euros que s´invertiran especialment a fer millores a les vies públiques i també al Pla d´ordenació urbanística municipal. En relació al Pla de reconversió turística, l´alcalde va assenyalar com a principals eixos la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i la intel·ligència turística. «No només hem de treballar per atreure nous turistes, també hem de cuidar els que ja tenim a la destinació, amb propostes com el Lloret Outdoor Summer Festival, la dinamització de platges, les visites guiades o el Lloret Summer Nature», va dir Dulsat.

A més, va afegir que molts dels actes que no s´han pogut fer per la pandèmia no s´han cancel·lat, sinó que es faran més endavant. El consistori també compta poder recuperar el Congrés Mundial de Turisme Esportiu de cara a l´any vinent.