Una veïna de Sils condueix beguda, amb el carnet retirat, sense el pneumàtic i es resisteix als agents

Una veïna de Sils de 43 anys, amb el carnet de conduir suspès i conduïnt sota els efectes de l'alcohol va ser detinguda després que s'accidentés i continués diversos quilòmetres amb una roda punxada i l'altra malmesa.

Es va fer una recerca del vehicle accidentat. La dona, que té antecedents, no es volia fer la prova d'alcoholèmia i va resistir-se als agents.

Els Mossos d'esquadra la van detenir dimarts com a presumpta autora de diversos delictes contra la seguretat viària: per conduir amb el permís suspès per resolució judicial, sota els efectes de l'alcohol, per negativa a sotmetre's a les proves d'alcoholèmia i per resistència als agents de l'autoritat.

Els fets van passar el mateix dia, al voltant de les deu de la nit, quan els mossos van rebre un avís per un accident de trànsit a la C-35, al punt quilomètric 80 ,a Maçanet de la Selva.

La conductora es va accidenta però no va resultar ferida. I va continuar circulant.

Durant l'operatiu de recerca del vehicle accidentat, els agents van observar un vehicle que circulava amb una roda davantera punxada, l'altra sense pneumàtic i amb danys al lateral dret.

A dos quilòmetres de distància, la dotació va aturar el vehicle, que presentava indicis evidents d'haver patit un accident, i va requerir a la conductora la seva identificació per fer-li la prova d'alcoholèmia. La dona es va negar a sotmetre's a la prova de manera irrespectuosa i gens col·laboradora.

A més, van comprovar que tenia el permís retirat judicialment des del gener d'aquest any fins al 2022.

La detinguda, que té antecedents, va passar ahir a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Santa Coloma de Farners.