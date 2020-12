Detenen un comerciant xinès per intentar subornar a la Guàrdia Civil a l'Estartit

La Guàrdia Civil ha detingut un home de 25 anys i de nacionalitat xinesa per intentar subornar els agents durant una inspecció a l'Estartit (Baix Empordà). Els fets van tenir lloc el 3 de desembre, quan la Guàrdia Civil va entrar en un local comercial i va demanar al propietari que acredités la procedència legal de diversos articles de la botiga.

L'home no va poder mostrar tota la documentació i la benemèrita va decidir aixecar una acta per contraban. Davant d'això, el propietari del local va optar per oferir als agents doners o crèdit a la botiga. Els Guàrdies Civils van advertir que podia incórrer en un delicte, però l'home seguia insistint que acceptessin els diners. Per això, finalment van detenir el propietari per un delicte de suborn.