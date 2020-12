L'escorta de Torra denuncia un caçador per disparar trets a l'aire a prop de casa seva

L'expresident de la Generalitat, Quim Torra, ha escollit Santa Coloma de Farners per establir la seva residència, situada a pocs quilòmetres de Girona, on té l'oficina d'antic mandatari. L'ex-alt càrrec va llogar una masia del segle XVI a la capital de la Selva i poc després que s'hi instal·lés es va produir un incident entre els seus escortes i un caçador del mateix municipi.

Segons ha pogut saber Diari de Girona, els Mossos d'Esquadra van interposar una denúncia contra el caçador per llançar dos trets a l'aire per intimidar els agents que escorten la casa on viu. Els fets, que han aixecat crítiques i sorpresa entre la població, van tenir lloc el 15 de novembre als voltants de la masia on viu l'expresident de la Generalitat, una zona boscosa prop de la qual hi havia un grup de caçadors fent una batuda del senglar.

El conflicte es va iniciar quan dos agents de mossos vestits de paisà van sentir trets vora la masia, i van acostar-se al grup per saber què passava. Llavors van identificar un grup de caçadors, però un d'ells es va acostar als agents i va començar a intimidar-los, segons la versió de Presidència de la Generalitat.

Seguidament va llançar dos trets a l'aire, motiu pel qual els agents van interposar una denúncia contra el caçador per incomplir la normativa de caça. Aquesta llei sanciona l'ús indegut de les armes a zones de seguretat, que comprenen camins i les proximitats d'habitatges.

Aquest diari va parlar amb el president de la Federació Catalana de Caça de Girona, Josep Blanquera, i amb un responsable dels caçadors de Santa Coloma de Farners. Els dos van assegurar desconèixer el conflicte.



Entre cases senyorials i masies

Quim Torra va tenir clar que una vegada deixés el càrrec s'instal·laria a prop dels seus orígens. Tot i que va passar part de la seva vida entre Blanes -ciutat on va néixer- i Barcelona, no podia oblidar que les arrels familiars les té a Santa Coloma de Farners. Per això, molt poc després d'haver estat destituït com a president de la Generalitat, Diari de Girona va publicar que instal·laria l'oficina d'expresident a Girona, concretament al cor de ciutat, a la seu del departament de Cultura, un edifici senyorial conegut com la Casa Solterra.

Per tant, era fàcil pressuposar que la residència de l'antic mandatari no podia quedar lluny de l'oficina oficial. Precisament ha estat l'incident amb un caçador el que ha posat al descobert que Quim Torra té llogada una masia a Santa Coloma de Farners, al voltant de la qual es va produir l'enfrontament amb els escortes de l'expresident.

L'edifici on hi ha l'oficina de l'ex-alt càrrec és del segle XVI i forma part de l'inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Segons es relata l'inventari, la finca va servir d'ostatge dels Reis Catòlics els 1493 i va ser propietat dels comptes de Sa Riera, de Gurb i de Solterra. L'habitatge de Santa Coloma, doncs, no podia aspirar a menys.

La masia on viu l'expresident de la Generalitat és del segle XVI -malgrat que els primers documents daten del XIV- i també està inclosa en l'inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Tot i que ha estat restaurada en dues ocasions, conserva l'estructura original.



El pare, exregidor d'Urbanisme

Malgrat les obligacions de president, Torra no va deixar d'anar a Santa Coloma de Farners, on tenia les arrels familiars, i també polítiques. Abans d'accedir al càrrec, la seva presència al poble era constant. Visitava la família, participava en la vida social, col·laborava en la revista local Ressó, hi elaborava ratafia i fins i tot havia estat pregoner de la festa major. A la capital de la Selva és on es van forjar les seves arrels polítiques i d'activista cultural.

El seu pare, Quim Torra Fàbregas, antic directiu de la tèxtil SAFA i mort el febrer de 2017, també va entrar en política i va ser regidor d'Urbanisme per CiU a Santa Coloma de Farners a principis dels anys 90. I per si això fos poc, a la seva família sempre s'ha respirat l'ambient polític. Ho explicava un seu nebot, Ernest Morell, en un reportatge d'aquest diari el maig de 2008 quan es va anunciar que seria president: «A casa hi ha militants de la CUP i alguns havien estat en altres partits».



L'incident del ple de Santa Coloma

L'activisme no és exclusiu de Quim Torra dins de la família. El juny de 2019, el dia que es constituïen els ajuntaments, a Santa Coloma de Farners es va boicotejar el pacte entre Junts per Catalunya, PSC i IdS per forçar que els socialistes no entressin al govern. El ple es va haver de suspendre enmig dels crits dels veïns. Entre el públic hi havia la germana i la cunyada de l'ara expresident, que es van aixecar i es van endur el quadre de Quim Torra que estava penjat a la sala.