El complex de golf PGA de Caldes destina 5 milions a ampliar les instal·lacions

El complex de golf PGA Catalunya de Caldes de Malavella ha anunciat noves inversions per valor de 5 milions d'euros per posar en marxa un centre de benestar. Es tracta d'una inversió que forma part del seu pla d'expansió pel qual el complex invertirà 25 milions d'euros durant els pròxims tres anys.

El complex obrirà durant el primer trimestre de 2021 una de les seves principals noves apostes d'aquest nou pla, un centre de benestar integral que tindrà una extensió de més de 1.000 m2. Amb l'obertura d'aquest nou centre, ja anunciat l'any passat i que resta pocs mesos abans d'obrir les portes, el complex pretén convertir-se en un destí «wellness» pioner a Europa.

En un comunicat, la companyia descriu el nou centre com «un dels desenvolupaments més rellevants» de la seva nova etapa. El nou edifici de salut ha estat dissenyat per l'estudi català d'arquitectura LaGula i servirà d'espai per dur a terme diverses tècniques de salut i d'holística com ara la critoteràpia 110, la biofotomodulació, les infusions vitamíniques o l'oxigen hiperbàric. Tot plegat amb suport mèdic, tal com assegura el complex.

D'altra banda, el complex també ha anunciat la construcció d'un nou habitatge «pioner» en el sector immobiliari que es batejarà amb el nom de «Well vila», que ampliarà la seva àrea residencial.

Es tracta d'una nova vila sostenible que ha estat dissenyada per l'arquitecte Fran Silvestre i Espacios Evalore SLP, i que forma part de la seva oferta de viles de luxe. Durant la primera fase de la seva construcció inclou un estudi geobiològic per garantir el millor enclavament. El president del complex, David Plana, assegura que l'objectiu de les noves inversions és «treure el màxim profit de la riquesa natural de Catalunya».

Aquest anunci se suma a la inversió de 25 milions que el PGA va fer l'any passat per construir una trentena d'habitatges de luxe i instal·lacions d'oci, així com d'un llac, que a finals de l'any passat es va estrenar.

De fet, el 2018 el PGA va anunciar la seva intenció d'endegar un projecte immobiliari que ja s'ha convertit en una urbanització de luxe, la primera fase de la qual incloïa la construcció de 400 xalets.

El complex va anunciar l'any 2016 que invertiria 55 milions d'euros en el marc del seu pla d'expansió. Dos anys després va anunciar la inversió de 50 milions més per construir un nou hotel i per la construcció del llac artificial.

El PGA Catalunya Resort va ser inaugurat el 1999. El seu Stadium Course encapçala el primer lloc com a millor camp d'Espanya, en la influent classificació europea World Top 100 courses. L'any passat el complex va celebrar el seu vintè aniversari amb la presència de l'excapità del torneig de golf Ryder Cup, Paul McGinley.