Troben un dofí mort a la platja de s'Abanell de Blanes

Una patrulla de la Policia Local de Blanes ha localitzat a primera hora del matí d'aquest dissabte un dofí mort que ha aparegut arrossegat pel mar, a tocar de la sorra de la platja de s'Abanell, situada a l'extrem sud del litoral de la ciutat. La troballa l'han fet els agents de la policia arran de la trucada d'un ciutadà, que ha alertat sobre la presència d'un animal de grans dimensions surant sobre el mar, a tocar de la platja.

Després de comprovar la presència del cetaci, la Policia Local de Blanes s'ha posat en contacte amb els Agents Rurals. Dos agents s'han traslladat a mig matí a la platja de s'Abanell per fer-se càrrec de l'animal, que han carregat l'animal al seu vehicle.

Els Agents Rurals han pogut comprovar que el cos trobat a Blanes correspon a una femella sub-sadulta de dofí llistat, una de les espècies més comunes que es pot trobar al Mar Mediterrani. En un primer examen no concloent, han pogut comprovar que el cetaci, aparentment, no presentava signes de violència ni d'haver patit cap cop o traumatisme que li hagi desencadenat la mort.

També han pogut constatar que feia poques hores de l'òbit, per això serà especialment interessant poder investigar sobre les possibles causes que han desencadenat la seva mort. El dofí llistat (Stenella ceruleoalba) que s'ha trobat a Blanes mesurava un metre i mig, aproximadament, la qual cosa ha donat peu als Agents Rurals a determinar que es tractava d'un exemplar semi-adult, ja que en aquesta edat biològica poden arribar a mesurar entre 1'8 i 2'7 metres.

Investigació sobre les causes de la mort al CReSA de la UAB

Des de Blanes el cetaci s'ha traslladat al CReSA, el Centre de Recerca en Sanitat Animal situat a la UAB, la Universitat Autònoma de Barcelona.

Se li farà la necròpsia per determinar les causes de la seva mort, i es considera especialment interessant la troballa de Blanes perquè, en fer poques hores d'ençà del seu òbit, serà més probable esbrinar-ho. No és la primera vegada que un dofí d'aquestes característiques es troba surant al mar, però sí que no és habitual que es doni el cas.