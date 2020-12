Blanes celebra la «Festa Familiar del Tió» amb invitacions exhaurides a les tres funcions de la jornada

Al llarg de tota la jornada d'aquest diumenge, Blanes ha acollit tres sessions d'un esdeveniment 100% nadalenc que enllaça amb una de les tradicions relacionades amb la cultura catalana més genuïnes. Ara bé, tal com ha hagut de ser durant bona part d'aquest 2020, en aquesta ocasió l'esdeveniment s'ha ajustat a les mesures sanitàries que cal seguir per contribuir a que no es propagui la covid-19.

Per això, la 'Festa Familiar del Tió' ha hagut de multiplicar-se necessàriament perquè tinguessin lloc fins a tres sessions. D'aquesta manera, tothom qui ha volgut participar-hi ho ha pogut fer. Per evitar les aglomeracions que afavoreixen la propagació del coronavirus, es van programar tres funcions per a les quals calia reservar invitació prèviament de manera telemàtica.



Èxit de la convocatòria, amb invitacions exhaurides en 2 hores i mitja



El passat dimecres a les 10 del matí es van començar a demanar invitacions per a les tres sessions....i tot just dures hores i mitja més tard es va haver de tancar la convocatòria perquè estaven exhaurides. Així ha estat com, al llarg d'avui diumenge, s'han acostat a la Plaça dels Dies Feiners els diferents grups de famílies que han pogut participar-hi a la Plaça dels Dies Feiners on ha tingut lloc la 'Festa Familiar del Tió' .

Organitzat per l'Àrea de Cultura i Festes de l'Ajuntament de Blanes amb el suport de l'Esbart Joaquim Ruyra, la festa ha comptat amb un ingredient que garantia una bona estona de distraccions. Es tractava del conegut i veterà animador infantil Jaume Barri, que ha tingut entretinguda i captivada la concurrència –petits i grans- fins que ha arribat el moment culminant de l'esdeveniment: el 'Caga Tió Alternatiu'.



Caga Tió Alternatiu per culminar la 'Festa Familiar del Tió'



Una de les principals precaucions que s'havia de tenir en compte avui era que els nens i nenes no podien compartir els bastons que habitualment s'utilitzaven per fer cagar 'Es Tió de Blanes'. Per això, els membres de l'Esbart Joaquim Ruyra s'han encarregat de fer-ho, 'armats' amb els pals de fusta amb què han fet cagar el tió mentre tothom corejava la coneguda cançó del 'Caga Tió'.

Els membres de l'Esbart Joaquima Ruyra duien i el seu propi pal, que no han intercanviat amb ningú. En totes tres funcions ha estat necessari que la concurrència entonés la cançó fins a tres cops per ajudar a 'Es Tió de Blanes' que finalment cagués una bona pila d'obsequis per a la mainada: piruletes de xocolata que s'han repartit un cop ha finalitzat l'espectacle al públic conforme anava abandonant la Plaça dels Dies Feiners.

Així ha estat com l'entranyable personatge de 'Es Tió de Blanes', que ja compta amb el propi espai en l'imaginari dels nens i nenes de la vila, també ha participat en la festa d'avui, encara que hagi estat d'una manera més alternativa. El gegantí tronc amb somriure entremaliat i barretina ha ocupat un lloc destacat a l'escenari de la Plaça dels Dies Feiners que s'ha alçat per celebrar la festa, i posteriorment s'ha retirat a descansar al seu lloc de residència habitual: els boscos del Vilar, on aquest matí l'han anat a buscar perquè no es perdés la festa en honor seu.



Mesures de prevenció contra la covid a la 'Festa Familiar del Tió'

Altres mesures de prevenció COVID que s'han tingut en compte al llarg de la jornada d'avui per celebrar la 'Festa Familiar del Tió' han estat, per exemple, que per participar-hi només es podia fer des d'un únic accés situat a tocar del Carrer Ample. A banda de comprovar que s'estava inclòs a la llista d'invitacions prèvia, el controlador i membres de l'esbart també s'han encarregat de prendre la temperatura dels assistents, i se'ls oferia l'indispensable gel hidroalcohòlic.

D'altra banda, el recinte on s'ha circumscrit la festa estava delimitat de manera que els participants ho feien en espais reservats per a cada 'bombolla familiar' amb les distàncies de seguretat necessàries. Tot això comptant també amb un altre dels elements indispensables aquests dies: la mascareta que ha dut tothom que tenia més de 6 anys.