Troben un dofí de metre i mig mort surant al mar a la platja de s'Abanell de Blanes

La trucada d'un ciutadà va alertar ahir a primera hora del matí la Policia Local de Blanes de la presència d'un animal de grans dimensions surant sobre el mar a tocar a la platja de s'abanell de la població. Un cop una patrulla va comprovar que es tractava d'un dofí mort que havia estat arrossegat pel corrent fins ben a prop de la mateixa sorra i van avisar els agents rurals. Una parella d'agents d'aquest cos van recollir el dofí i el van traslladar a mig matí fins a la platja.

El dofí no presentava signes de violència ni d'haver patit cap cop, segons els agents rurals era una femella sub-sadulta de dofí llistat, una de les espècies més comunes del Mediterrani. Amb una mida de metre i mig aproximadament, l'exemplar trobat ahir a Blanes ?encara no era ben bé un adult ?perquè, un cop desenvolupats, els dofins llistats (Stenella ?ceruleoalba) podrien arribar a mesurar ?entre 1,8 i 2,7 metres. ?Segons els rurals, el dofí havia mort poques hores abans de ser trobat a la ?platja de s'Abanell, fet que farà més interessant l'estudi sobres les causes de la seva mort.

Ahir mateix, el dofí es va ?traslladar al Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA), de la Universitat de Barcelona on se li farà la necròpsia per determinar les causes de la seva mort ?aprofitant que aquesta havia estat molt recent. El CReSA és un centre propi de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA).

La força del corrent marítima entre el cap de Creus i el Canó Submarí de Blanes és la causa que un dofí mort hagi acabat arrossegat fins a la platja de s'Abanell, tot i que el 70% dels dofins que es troben morts a la Costa Brava és a la zona nord, a la comarca de l'Alt Empordà. En el conjunt de la Costa Brava es troben una tercera part dels dofins morts que apareixen a Catalunya.

Una altra possible causa és la gran quantitat d'aliments que es troba a la zona que fa, més o menys habitualment, s'hi acostin una gran varietat de cetacis, especialment dofins molars i ratllats, tot i que al llarg dels darrers anys, a Blanes també s'hi han vist balenes.