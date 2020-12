Desallotgen 12 veïns d'un bloc d'apartaments de Blanes per un incendi en una escala

Els equips d'emergències han desallotjat aquesta matinada 12 veïns d'un bloc d'apartaments de Blanes per un incendi en una escala interior de l'immoble.

Els Bombers s'hi han desplaçat amb diverses dotacions així com la Policia Local i el SEM.

El foc s'ha pogut apagar ràpidament, però ha calgut desallotjar set adults i cinc menors que viuen al bloc del número 1 del carrer de la Selva.

Segons els Bombers, l'incendi s'ha produït cap a un quart d'una de la matinada i ha afectat l'escala interior que va del segon pis fins al terrat. El què han destrossat les flames és principalment vidres i restes que hi havia en aquest punt de l'immoble.

Un cop extingit, els desallotjats han pogut retornar a casa seva.

La calma en aquest bloc ha tornat a trencar-se, però cap a quarts de vuit del matí, quan han tornat a alertar els Bombers que hi havia un altre incendi, en aquest cas a la caixa de l'escala que connecta la planta baixa i el primer pis. No es descarta que pugui ser una revifada de l'altre foc. Els Bombers a quarts de deu del matí encara hi estaven treballant. En aquest cas ha cremat material acumulat a la zona.