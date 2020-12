La plantilla del Monterrey ratifica l'acord per l'ERO

La plantilla de l'hotel Monterrey de Lloret de Mar ha ratificat àmpliament l'acord assolit entre la representació dels treballadors de CCOO i l'empresa per l'ERO que afecta tot el personal. Segons CCOO, l'acord suposa un increment important de les indemnitzacions previstes i una quantitat superior a la que correspondria per a les persones amb menys d'un any d'antiguitat a l'empresa. A més, s'ha acordat constituir una comissió de seguiment de recol·locació un cop l'hotel emprengui la seva activitat prevista per a l'any 2022 amb el compromís d'incorporar un 25% de la plantilla afectada i que sol·liciti tornar a formar-ne part.

L'acord també fixa que l'empresa posarà en coneixement del sindicat amb sis mesos d'antelació el perfil formatiu que han de reunir aquestes persones i quinze dies abans començarà el procés de selecció, amb participació dels sincidats.

Des de CCOO reclamen la derogació dels punts de la reforma laboral que possibiliten les tramitacions dels EROs que comporten acomiadaments col·lectius.