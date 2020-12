La plataforma 'No a la variant C-63' presenta l'Alternativa 0 a la Selva

La plataforma 'No a la variant C-63' ha presentat el projecte Alternativa 0 als ajuntaments de Sils, Riudarenes, Santa Coloma de Farners i Vidreres (Selva). Es tracta dels quatre municipis implicats en el projecte de variant que suposaria una inversió d'entre 37 i 52 milions d'euros. Des de la plataforma han plantejat un projecte basat en la millora de la senyalització, treballs per augmentar la seguretat de les vies existents i també incrementar l'oferta de transport públic. La plataforma també ha presentat el projecte a diverses entitats del territori perquè hi facin les seves aportacions. Amb aquest document volen crear un posicionament comú entre tots els agents socials en contra de la carretera.

Amb l'objectiu de frenar la variant projectada entre Sils i Riudellots (Selva), la plataforma 'No a la variant C-63' ha presentat el projecte Alternativa 0. L'entitat ja ha enviat aquest document a tots els grups polítics dels ajuntaments de Sils, Riudellots, Santa Coloma de Farners i Vidreres implicats en la variant que planteja Territori i Sostenibilitat a la Selva.

L'objectiu és aconseguir frenar la construcció d'aquesta nova via. La plataforma recorda que la variant entre Sils i Riudarenes suposaria una inversió d'entre 37 i 52 milions d'euros i que tan sols suposaria un estalvi de 19 segons en el trajecte de Santa Coloma a Vidreres pel traçat actual de la carretera.

Per altra banda, l'entitat creu que el traçat seria "molt redundant" perquè ja hi ha moltes vies de gran capacitat al voltant, com ara la C-25, l'A-2 i la C-35. De fet, 'No a la variant C-63' creu que aquestes vies ja funcionen com a variant real entre els municipis.

Per això a través de l'Alternativa 0 plantegen diverses accions a les vies que ja existeixen. Per una banda proposen millorar la senyalització de variant per la C-25, A2 i C-35 tan físicament com electrònica. També plantegen millorar el transport públic entre Santa Coloma de Farners i Vidreres i per altra banda fer obres de millora a la GI-555 entre l'A-2 i Hostalric (Selva). Per últim demanen a la Generalitat que millori la seguretat de les travessies de la C-63.

La plataforma 'No a la variant C-63' ha enviat el document als ajuntaments i també l'ha començat a presentar a diverses entitats del territori. L'objectiu és aconseguir que cada agent social i polític hi faci les seves aportacions per consolidar un posicionament comú en contra de la nova variant. Amb això volen marcar un planejament de mobilitat a la zona sense incrementar la destrossa del territori i d'acord amb els reptes que planteja el canvi climàtic.