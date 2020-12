Santa Coloma de Farners concedeix a Quim Torra la distinció de Fill Adoptiu del municipi

L'Ajuntament de Santa Coloma de Farners ha acordat concedir a l'expresident de la Generalitat Quim Torra la distinció de Fill Adoptiu del municipi. La decisió es va prendre al ple de dilluns amb els vots a favor de JxCat, ERC, Independents de la Selva i la CUP i el vot en contra del PSC. Quan les circumstàncies ho permetin, el consistori té previst organitzar un acte públic per fer-li entrega del diploma i les insígnies que ho acrediten.

El reglament municipal d'honors i distincions de l'Ajuntament estableix que la concessió d'aquest títol honorífic podrà atorgar-se a persones que sense haver nascut a la ciutat, hagin destacat de forma extraordinària per qualitats, mèrits personals o per serveis prestats en benefici o honor al municipi.

En aquest sentit, recorden que la presidència de Torra ha donat a conèixer Santa Coloma i que ha estat la "més alta distinció i responsabilitat que hagi ostentat mai una persona vinculada a la nostra vila". També remarquen que, com a president, ha participat en diversos actes que han tingut el municipi com a protagonista, com per exemple, l'acte de reparació i homenatge als habitants de Santa Coloma sotmesos a consells de guerra i processos judicials durant el franquisme, entre d'altres.

A més, recorden que Torra és descendent d'una nissaga familiar que, per part de pare, està documentada a Santa Coloma des dels inicis de segle XVIII.