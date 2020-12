El geriàtric de Tossa té tres morts més i el total s'eleva a quatre

La pandèmia segueix afectant greument les residències de gent gran, que és on viuen les persones més vulnerables a la COVID-19. Actualment, es té coneixement d'una sèrie de brots a la Regió Sanitària de Girona que afecten geriàtrics de Calonge, Banyoles, Santa Coloma de Farners, Palamós i Tossa de Mar. Ahir Salut va actualitzar la situació de la residència Tursia de Tossa i la de la Solana, a Banyoles.

D'una banda, segons ha pogut saber aquest diari, el brot del geriàtric de Tossa ha deixat tres morts més respecte a la setmana passada i el total ja s'eleva a quatre. A més, el coronavirus ja ha afectat 29 residents, un més, del total de 35. Finalment, 19 de 31 treballadors s'han contagiat. Com a bona notícia, el centre geriàtric és a punt de donar per tancat el brot detectat el 28 de novembre i es preveu que la residència torni a ser qualificada de verda en els propers dies. El procés de desaïllament va començar fa dues setmanes amb el retorn a la normalitat dels quinze primers residents infectats. D'aquests, tres s'havien traslladat a la residència Orpea de Girona i el dilluns 14 de desembre ja van poder tornar al geriàtric de Tossa de Mar. Aquest dilluns 21 de desembre es van fer proves de control als residents que no s'havien contagiat, amb resultat negatiu. Així doncs, tots els residents estan desaïllats i en els propers dies podran començar a rebre visites de familiars.

D'altra banda, segons va avançar ACN, Salut ha detectat cinc contagis més entre residents i treballadors de la residència la Solana de Banyoles, que s'afegeixen als 42 afectats pel brot en aquest centre. A més, en els darrers dies s'ha registrat una nova defunció, fet que eleva el total a set. Dels 72 residents que hi ha, el brot de coronavirus detectat a principis de desembre n'ha afectat 31. El brot també ha afectat setze dels 40 professionals que hi ha en plantilla.

Respecte a les dades epidemiològiques de la Regió Sanitària de Girona, ahir els principals indicadors van tornar a pujar. L'augment més significatiu és el nombre de morts. Ahir les funeràries en van reportar deu més. Seguidament, els contagis van augmentar un 74% respecte al dia anterior i el risc de rebrot va pujar catorze punts fins als 545. Ahir hi havia sis ingressats més i dos pacients crítics més. Finalment, l'única bona notícia és que la velocitat de propagació del virus va baixar dues centèsimes.

Contràriament, a Catalunya els indicadors de contagi van baixar després de dies a l'alça. També hi havia tretze ingressats menys però van augmentar els crítics.