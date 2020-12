Presó per un lladre multireincident després de cometre sis robatoris en menys d'un mes a Lloret

Un lladre multireincident ha ingressat a presó després de cometre sis robatoris en menys d'un mes a Lloret.

En un dels casos més destacats va simular ser un client d'un taxi i va amenaçar amb una arma de foc el conductor junt amb un altre lladre per robar-li la recaptació, però no ho van aconseguir

El detingut pels agents dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Blanes té diversos antecedents per delictes contra el patrimoni. Es tracta d'un home, de 20 anys, de nacionalitat marroquina i veí de Lloret de Mar, a qui s'acusa de ser el presumpte autor de quatre delictes de robatori amb força, dos robatoris amb violència i intimidació, danys i lesions.

El primer dels fets va passar el passat dia 26 de novembre quan el xofer d'un taxi feia un servei amb dos passatgers a Lloret de Mar. En un moment donat un dels homes que duia el va agafar pel coll i el va amenaçar amb una arma de foc mentre l'altre intentava prendre-li la recaptació. Finalment el taxista va repel·lir l'atac com va poder, es va apoderar de l'arma i els autors van fugir del lloc. Un cop es va recuperar de la situació viscuda, va poder explicar els fets a una patrulla dels Mossos que passava en aquell moment. Aleshores va iniciar una recerca per la zona sense cap resultat.

La matinada de l'1 de desembre la propietària d'un local d'estètica va tancar el seu establiment i l'endemà va veure que presentava senyals de forçament. Els autors del robatori es van emportar un telèfon mòbil de l'interior del local.

A mitjans de desembre es van produir tres robatoris amb força a Lloret de Mar amb els mateixos signes de forçament a les portes d'accés. El primer en una perruqueria de mascotes d'on es van endur la caixa enregistradora amb diners a l'interior i una tauleta electrònica; el segon en una perruqueria d'on van sostreure diners en efectiu i un telèfon i l'últim en un estanc d'on s'haurien emportat tretze cartons de tabac.

El següent fet va tenir lloc el 16 de desembre vora un quart de dotze de la nit quan els agents de la Policia Local de Lloret de Mar van tenir coneixement que al carrer Sènia del Ràbic hi havia una dona que demanava auxili des del seu balcó. Quan els agents van arribar al lloc dels fets, la dona els va explicar que un home havia escalat per la façana fins al seu balcó i havia accedit a l'interior del domicili per la finestra. La dona era al llit amb la seva tauleta quan un home va entrar a l'habitació i hi va forcejar fins que va aconseguir treure-li de les mans. L'assaltant també es va emportar una bossa de mà i diners i va fugir del lloc baixant per la façana.

Els agents van iniciar una recerca de l'home i, quan el van localitzar, van veure que coincidia plenament amb la descripció facilitada per la dona i que duia la tauleta amagada.

Arran de la investigació i la col·laboració de la Policia Local i els testimonis, les indagacions van determinar que l'autor dels fets era el mateix, motiu pel qual el 17 de desembre va quedar arrestat pels quatre robatoris amb força, els dos robatoris amb violència i intimidació, els danys i les lesions.

El detingut, que té nombrosos antecedents per fets similars, va passar el dia 18 de desembre a disposició del Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Blanes, que en va decretar l'ingrés a presó.