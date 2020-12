Arbúcies vol promocionar la zona d'autocaravanes

L'Ajuntament d'Arbúcies (Selva) vol promocionar la zona d'autocaravanes del municipi al llarg d'aquest 2021. Al llarg de l'any que ve, el consistori també treballarà per donar a conèixer les rutes per bicicleta amb una millora de la senyalització i també marcarà millor els recorreguts de les rutes de les fonts de la Bomba i del nucli antic. Amb aquestes accions, el consistori vol fomentar el turisme sostenible, actiu i familiar al municipi. Aquestes accions són part dels acords de la primera taula de turisme, on hi participen més de quinze professionals d'empreses vinculades al sector turístic. Un altre dels acords és la creació d'una marca turística pròpia.

Els empresaris turístics i l'Ajuntament d'Arbúcies (Selva) s'han reunit per primera vegada en la taula de turisme que ha creat el consistori. En ella hi han participat més de quinze professionals d'empreses de la restauració, l'hostaleria i altres activitats relacionades amb el turisme.

La trobada ha servit per fixar les bases de les accions que haurà de promoure el consistori a partir del 2021, que s'inclouran en el Pla Estratègic de turisme que s'està redactant. Algunes de les accions destacades de cara a l'any vinent són la promoció de la nova zona d'autocaravanes i també les rutes de senderisme i per bicicleta del municipi.

Per una banda, el consistori ha anunciat que millorarà la senyalització dels camins i rutes de BTT de les fonts de la Bomba i del nucli antic. A més, el municipi treballa per habilitar la zona de Can Pons com a punt de BTT i també convertir-lo en inici de les rutes de bicicleta i senderisme.

En aquest sentit, el consistori recorda que aquest any ja s'han signat diversos convenis amb el Consell Comarcal de la Selva per promocionar les rutes de senderisme del GR i també la ruta 'Tourdera'. L'alcalde del municipi, Pere Garriga, també ha explicat als empresaris que l'Ajuntament s'ha adherit al Patronat de Turisme Costa Brava – Pirineus de Girona.

Per altra banda, treballaran en l'organització d'un mercat especialitzat en productes locals i rutes guiades a la Farga del Roquer durant els caps de setmana. Accions que s'adaptaran a les normatives sanitàries que hi hagi vigents, igual que les Enramades, que aquest any ha gaudit d'una proposta més virtual que presencial.

Els empresaris i l'Ajuntament van coincidir en estudiar la possibilitat de crear una nova marca turística pròpia. Es tracta d'una marca que englobi Arbúcies i el Montseny i que reforci la identitat del territori de la Vall d'Arbúcies i el Parc Natural del Montseny.