Les mesures sanitàries contra l'expansió de la covid-19 han portat a la suspensió del 91è Concurs de Pessebres de Blanes, organitzat per l'Agrupació Pessebrista amb el suport de l'Ajuntament. Els organitzadors van valorar diverses possibilitats per poder mantenir el certamen, però finalment l'entitat va decidir suspendre'l perquè les alternatives no haurien mantingut l'essència del concurs, segons expliquen en un comunicat.

La principal raó per haver de suspendre el concurs és que el jurat qualificador ha de visitar tots els pessebres inscrits, i això volia dir haver d'entrar als domicilis de particulars, trencant les mesures sanitàries de precaució pel coronavirus.

«Ens ha costat molt prendre aquesta decisió, perquè significa trencar amb una tradició que enguany arribava ja a la 91a edició. Però els membres de l'entitat també entenem que, per sobre de tot, està la salut de les persones, i amb això no s'hi pot jugar», explica el president de l'Agrupació Pessebrista de Blanes, Jaume Sagrera. I remarca: «malgrat hàgim hagut de suspendre el concurs, animem a tots els blanencs i blanenques que mantinguin viu l'esperit del pessebrisme a les seves llars, així com als locals de les entitats i institucions que cada any participaven al concurs».