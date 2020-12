Els Mossos detenen l'home que va calar foc a la casa de la seva exparella a Sils

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per haver presumptament calat foc a casa de la seva exparella el dia de Nadal a Sils. La detenció, realitzada pels agents de la comissaria de Santa Coloma de Farners, es va produir a Riudarenes.

El detingut és un home de 43 anys, amb domicili desconegut i de nacionalitat espanyola. La policia l'acusa no només de ser el presumpte autor d'un delicte d'incendi sinó també d'un trencament de condemna i d'un delicte de violència masclista, ja que prèviament a l'incendi hi havia hagut un enfrontament amb l'exparella amb qui tenia vigent una ordre d'allunyament que va trencar.

Es dona el cas que tant el detingut com la víctima són coneguts per la policia, ja que no és el primer enfrontament que protagonitzen. El dia de l'incendi, la Policia Local i els Mossos ja havien acudit prèviament a la casa, on es va produir una baralla.

L'incendi va tenir lloc durant el matí, a la casa de la dona. Concretament, en una casa situada al número 33 de la urbanització King Park de Sils. Hi van treballar cinc dotacions dels Bombers, però les flames ja estaven del tot desenvolupades i van cremar bona part de l'habitatge. A tres quarts de vuit van donar el foc per controlat. Al lloc s'hi va desplaçar la Policia Local de Sils i els Mossos.

La policia de seguida va sospitar que l'incendi era provocat i que l'exparella en podia ser l'autor. A més, a dins la casa hi van trobar moltes destrosses, ocasionades durant la baralla de la parella que s'havia produït hores abans.

A partir d'aquí, Policia Local i Mossos d'Esquadra van començar a buscar el presumpte autor i sobre el qual es va obrir una ordre de detenció per tal que pogués aclarir si hi tenia res a veure.

La detenció es va poder fer finalment el mateix dia dels fets, hores després de l'incendi. Els Mossos d'Esquadra van veure el presumpte autor a Riudarenes i aquests, en veure la policia va arrencar a córrer camps a través per intentar escapar-se. Finalment però, els policies el van detenir.

Després d'aclarir els fets, els agents el consideren el presumpte autor de l'incendi que va destrossar la casa de la urbanització King Park i també, l'acusen de ser el suposat autor d'un delicte de violència masclista i també, d'un trencament de condemna. L'acusat compta amb antecedents.