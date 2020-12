Penes de fins a 10 anys de presó per segrestar un home a Lloret de Mar

L'Audiència ha condemnat a penes de fins a 10 anys de presó els set acusats de segrestar un veí a Lloret de Mar i reclamar 1,5 milions d'euros de rescat. Els fets van passar el juny del 2017. El captiveri va durar deu dies, durant els quals el grup va traslladar la víctima fins a Toledo, la van agredir «de manera constant» i la van atordir amb drogues. Després que cinc dels acusats reconeguessin els fets, el tribunal fa seves les peticions de la Fiscalia i els condemna a penes d'entre 5 anys i 8 mesos i 6 anys i 8 mesos de presó. Les penes més elevades, de fins a 10 anys, les imposa als dos processats que van negar els càrrecs al judici. La sentència els condemna basant-se, sobretot, en allò que va aportar l'anàlisi dels seus mòbils.

La veu cantant del segrest la van portar dos germans, que van anar contactant amb els altres cinc processats i els van convèncer per participar-hi. Durant aquelles setmanes, a més, els integrants del grup es van anar repartint diferents rols. Per exemple, un d'ells seria el qui s'encarregués de negociar amb la família. O un altre faria «tasques de vigilància, suport i seguretat» un cop ja haguessin capturat la víctima i la traslladessin d'un lloc a un altre.

El pla passava per ocultar primer la víctima en una casa aïllada de Cervelló, propietat d'un dels acusats. I des d'aquí, traslladar l'home fins a un altre habitatge, situat a Casarrubios del Monte, un poble de Toledo.

Seguint aquesta estratègia, cap a les vuit del vespre del 12 de juny, part de la banda va interceptar la víctima quan anava en cotxe a la zona de la urbanització Lloret Blau i el van segrestar. Primer el van dur a la masia de Cervelló, on el van tenir retingut fins al 17 de juny. Aleshores, el van traslladar a Toledo. El captiveri va durar fins al 22 de juny, quan els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional el van alliberar en un operatiu conjunt.

La sentència recull que durant aquells deu dies, el grup va mantenir l'home «lligat i emmordassat» i que l'agredien «de manera constant». Li donaven cops de puny per tot el cos, el colpejaven amb una tovallola molla, li acostaven cigarretes enceses a la pell o li administraven drogues per atordir-lo. «Al mateix temps, amb ànim d'atemorir-lo li deien que el matarien i que agafarien la seva filla i la farien treballar de prostituta», diu l'Audiència. A més, mentre va durar el captiveri, la banda de segrestadors trucava «diàriament», i diverses vegades, tant a la dona com al germà de la víctima, reclamant-los 1,5 milions, i avisant-los que matarien l'home si no pagaven el rescat.

Durant el judici, cinc dels acusats van reconèixer els fets. La seva declaració va ser molt breu i es van limitar a respondre amb un «sí» tres preguntes que els va fer la Fiscalia: si reconeixien els fets, si coneixien la resta d'acusats i si es van conxorxar per executar el segrest. A l'hora de condemnar els processats, el tribunal de la Secció Quarta fa seva la petició de pena que va sol·licitar la Fiscalia. A quatre d'ells els condemna a 6 anys i 8 mesos de presó i a pagar 360 euros de multa pels delictes de segrest, robatori amb violència i intimidació, lesions, estafa lleu, tracte degradant, amenaces i pertinença a grup criminal.

Al judici, els altres dos acusats restants es van desvincular de la resta de processats i van assegurar no tenir res a veure amb el segrest. A ells, però, és a qui l'Audiència de Girona imposa les penes més elevades. A un el condemna a 9 anys i mig de presó i a pagar 270 euros de multa per segrest, lesions, tracte degradant i pertinença a grup criminal. I a l'altre, li eleva la pena fins als 10 anys de presó perquè també el condemna per tinença il·lícita d'armes.