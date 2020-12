Reactiven la investigació contra l'alcalde de Vidreres i Rec Madral per la gestió de l'aigua

La investigació per les presumptes irregularitats en la gestió del subministrament d'aigua a Vidreres i diverses urbanitzacions semblava haver quedat en via morta per la pandèmia i el relleu al capdavant del jutjat de Santa Coloma de Farners, però la nova titular ha decidit reactivar el cas i ha citat, de nou, l'alcalde de la població, Jordi Camps, i l'empresari Marc Mallart. Maria Pilar Lao els ha citat el proper 10 de febrer i, en el cas de Camps, li retreu en la providència que encara no ha enviat al jutjat la documentació que se li havia sol·licitat segons va explicar ahir el portal Cronica Digital que hauria tingut accés a l'escrit de la jutgessa. Jordi Camps i Marc Mallart, en nom de la compamyia d'aigües Rec Madral, ja va van declarar a principi de l'any passat sobre un cas on se'ls acusa d'haver comès un presumpte delicte de malversació de cabals públics, de prevaricació administrativa i de tràfic d'influències.

El cas va arrencar després de la denúncia d'una associació de consumidors en la qual s'acusava Camps i Mallart de cometre «irregularitats des de fa temps» i a través de diverses societats en la gestió del servei d'abastament d'aigua potable a diversos municipis de la comarca, entre els quals, Vidreres. Presumptes irregularitats com captar aigua de diferents pous «sense autorització», cobrar el cànon de l'aigua a l'usuari «sense ingressar-lo després a l'Agència Catalana de l'Aigua» i «cobrar els rebuts de l'aigua a l'usuari però no abonar a l'Ajuntament el pagament relatiu a la venta de cabals».

En la seva declaració del gener del2019, davant l'anterior titular del jutjat de Santa Coloma de Farners, Jordi Camps va negar haver tingut cap mena de tracte de favor amb Mallart i no va treure importància a que una societat seva, Tecnologit Camps Solution SL, tingués el mateix domici social que l'empresa REC Madral. «És una coincidència que la societat Rec Madral tingués el mateix domicili social que la meva empresa, és un domicili on es registraven multitud d'empreses, fins i tot una mercantil que depèn del Ministeri de l'Interior», va dir Camps en la seva declaració sobre una societat.

En canvi, segons els denunciants, tant l'empresa de Camps com les de Mallart «conformen un entramat societari ideat per Marc Mallart per portar a terme conductes il·legals». Aquestes societats són: Rec Madral companyia d'aigües SA, Riera de Cabanyes companyia d'aigües SA, la Corporació Riera de Cabanyes SL, la corporació Rec Madral, l'empresa empowerment SL, Master Llagostera SL -administrades per Mallart- i l'esmentada Tecnologit Camps Solution SL.

A dia d'avui, Rec Madral encara manté un deute amb l'Ajuntament de Vidreres superior al mig milió d'euros segons es va comentar en el darrer ple municipal.