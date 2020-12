El cap de la Policia Local de Lloret serà el nou gestor del cos de Sant Cugat del Vallès

El cap de la Policia Local de Lloret de Mar, l'inspector Joaquim Martín serà l'encarregat de liderar el cos de seguretat de Sant Cugat del Vallès. Començarà a treballar-hi el 15 de gener i per tant, deixarà la Selva marítima després de gairebé vuit anys al capdavant. Tal com va avançar ahir Tot Sant Cugat, Marítim ocuparà el lloc després que els dos ajuntaments implicats -Lloret i Sant Cugat- hagin acceptat el canvi, a través d'una comissió de serveis que pot allargar-se dos anys.

L'inspector explica a Diari de Girona que ha decidit agafar aquesta feina en una ciutat per aplicar el seu mètode, que ha aconseguit crear i implementar amb èxit, assegura a Lloret de Mar. Joaquim Martín va aterrar com a cap de Lloret l'abril de l'any 2013 i anteriorment, havia estat vuit anys a les Franqueses del Vallès com a inspector en cap i abans, a la Guàrdia Urbana de Barcelona.

Amb aquest canvi, ara l'Ajuntament de Lloret de Mar ha de buscar-li substitut. El regidor de Seguretat Jordi Sais assegura que el futur cap de la Policia Local sortirà de l'actual cos. I per tant, es farà una selecció de caràcter intern. Hi ha algunes persones, que el consistori considera, que tenen la solvència, experiència i coneixen la població i les seves particularitats i que poden estar al capdavant d'aquest cos, que a més, després de les jubilacions anticipades s'ha vist rejovenit, destaca l'edil de Lloret.

Jordi Sais lloa la feina que ha fet l'inspector Joaquim Martín, que deixarà el seu lloc de treball de Lloret el 14 de gener i el 15, ja ocuparà el nou càrrec a Sant Cugat del Vallès. Per al regidor , l'empremta de l'actual cap de la Policia es pot veure amb l'actual organització del cos de seguretat municipal. Que ha patit un canvi de dalt a baix, ja que s'ha enfocat, assegura cap a potenciar el que ell anomena «policia administrativa».

L'inspector Joaquim Martín explica que va acceptar aquest «repte» de liderar la policia de Sant Cugat perquè hi podrà implantar el model que ell té d'entendre el servei de seguretat local. Ja que és el que buscava aquest ajuntament, «una forma de treball que entenc i es relaciona amb les altres àrees de municipals. És a dir, que la policia local es converteix en un actor que «gestiona la informació, la recull i té capacitat de resposta». Aquest model el va implementar a Lloret i ha funcionat, remarca.

Per aquest motiu preveu començar a treballar-hi a Sant Cugat i que el què busca és cada cop tenir una resolució més ràpida dels fets que es tracten que poden anar des de l'absentisme laboral però també problemes d'infraccions penals o administratives.