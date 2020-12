Combatre la gana des d'un obrador de Tossa

Accions solidàries. Des del seu obrador i pastisseria de Tossa de Mar, Jordi Arnau va repartir pa fresc dos cops per setmana en el primer confinament i ara ha servit més de 300 menús per les festes de Nadal: «La temporada turística ha estat tan curta que la gent que viu de fer temporada ha guanyat molt poc i no ha pogut estalviar gens»

«Estava tip que la gent truqués a la porta de l'obrador a les dues i les tres de la matinada demanant si els podia donar alguna cosa». L'obrador és el Patrick's Bakery de Tossa de Mar, una d'aquestes poblacions de la Costa Brava que, un cop colpejada per la crisi derivada de la covid-19, s'ha topat amb la realitat: darrere les imatges de postal que atrauen (o atreien) molts turistes també hi ha gent que passa gana. «La temporada turística ha estat tan curta que la gent que viu de fer temporada no ha pogut estalviar res, la crisi ha deixat les poblacions turístiques molt malmeses», explica Jordi Arnau, propietari de Patrick's Bakery, que tant en la primera onada de la pandèmia, abans de l'estiu, com ara un cop s'ha comprovat que la temporada turística ha estat insuficient per a massa gent, ha passat a l'acció impulsant accions solidàries. En el confinament de la passada primavera, Jordi Arnau va repartir pa dos cops per setmana a Tossa, Lloret i Sant Feliu de Guíxols i ara, coincidint amb Nadal, el dia 23 de desembre va servir 311 menús de festa a famílies que ho necessitaven.

Des del seu obrador i la pastisseria, Jordi Arnau és conscient que no pot solucionar ell sol tots els problemes provocats per la pandèmia en localitats, com moltes de la Costa Brava, on el turisme és gairebé un monocultiu econòmic. Però espera que cada cop siguin més els empresaris, petits o grans, que apostin per dedicar una part dels seus beneficis a accions solidàries. «Qualsevol que tingui una pizzeria pot donar 20 pizzes per posar un exemple, amb l'actual situació de crisi tenir molt estoc guardat no t'aporta res», apunta Arnau que anima a molts empresaris «a pensar si, en lloc de comprar-te una nova bici elèctrica, no et sentiràs millor ajudant i sent solidari; jo amb els quatre somriures de nens que vaig veure el dia 23 ja en faig prou».

Com a propietari de Patrick's Bakery té decidit dedicar, cada any, un 11% dels beneficis del seu negoci a promoure accions solidàries. Una quantitat important, sobretot en anys com aquest que no han estat fàcils per a ningú: «Jo mateix he hagut de fer reorientacions en la meva empresa, però aquesta vida són quatres dies i has de fer coses que et facin sentir bé».

En les setmanes del confinament més estricte de la primavera, Arnau va invertir 7.000 euros a comprar farina per, «després de posar-hi el llevat i la tota la resta, a més de moltes hores de feina», per elaborar pa fresc que repartia dos cops per setmana a Tossa, però també a Lloret, en col·laboració amb la Fundació Guitart, i a Sant Feliu de Guíxols amb Càritas. Ara, coincidint amb Nadal, s'ha centrat en Tossa. «Tenia ganes de fer una cosa per la gent del meu poble» i, amb l'ajuda de tot el personal de Patrick'sBakery, cuiners com Raúl Almudejar i d'altra gent del poble, van elaborar menús de festa per repartir el dia 23 de desembre. En total van ser 311, «268 persones que estaven inscrites al Consell Comarcal de la Selva i a l'Ajuntament de Tossa i la resta a gent que jo coneixia directament i que sabia que, o bé perquè no arribaven als mínims o per vergonya de demanar, no estarien inscrits». El menú consistia en una sopa de marisc amb gambes de Palamós amb picatostes passat al punt d'all i julivert, un caneló XL amb carn de pollastre de corral a la crema, un postre de mil fulls amb crema depastisseria i un pa rodó de 300 grams. La inversió de Patrick's Bakery per fer els menús va arribar als 4.000 euros.